UNICID abre período de inscrição para Vestibular de Medicina 2023

A Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da instituição. Podem se inscrever os estudantes que já concluíram o Ensino Médio.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 300,00. A confirmação da inscrição será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição.

Sobre a seleção

Ainda de acordo com o estabelecido no edital, a seleção dos inscritos será feita a partir da aplicação de um exame elaborado pela UNICID. Segundo o cronograma, a aplicação das provas será no dia 29 de janeiro de 2023, no período das 10h às 14h. A aplicação será feita exclusivamente no Campus Anália Franco da Universidade Cruzeiro do Sul.

Além de uma proposta de redação em Língua Portuguesa, a avaliação contará com questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Ainda segundo o cronograma, a divulgação do resultado final da seleção está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2023. As matrículas dos candidatos aprovados em 1ª chamada serão no período de 8 a 11 de fevereiro.

Os candidatos não convocados e interessados em concorrer às vagas remanescentes, caso haja, precisarão se inscrever do dia 15 ao dia 18 de fevereiro de 2023.

Acesse o site da UNICID para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IME publicou o resultado final do Exame Intelectual referente ao Vestibular 2023; saiba mais.