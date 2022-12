Unidade do Hemoba em Salvador amplia horário de funcionamento aos sábados

Foto: Divulgação/Hemoba

A unidade do Hemoba em Salvador ampliou seu horário de funcionamento aos sábados diante da expectativa para o aumento na demanda de sangue. Agora, o órgão irá funcionar das 7h30 às 16h30 e o novo horário de atendimento começa a valer a partir deste sábado (3). O Hemoba fica localizado na Avenida Vasco da Gama.

A instituição enfatiza que, em relação ao ano passado, as doações caíram 20% nesta Semana Nacional do Doador na Bahia. Em 2022, 4.424 pessoas se apresentaram, enquanto que em 2021 foram 5.311 doadores.

Existem alguns fatores que podem ter contribuído para essa queda, entre eles as comemorações da Copa do Mundo e as recentes chuvas. Além disso, o aumento nos casos de Covid-19 e o período de férias também podem ter influenciado essa redução.

Critérios para doação

Apesar disso, o Hemoba reforça a necessidade de doar sangue, principalmente com a chegada das festas de fim de ano, período onde pode haver um aumento na demanda exigida do Banco de Sangue. Nesse sentido, o órgão enfatiza que para doar a pessoa deve ter entre16 e 69, bem como pesar, no mínimo, 50kg.

Além disso, a pessoas deve estar saudável, descansada, alimentada e ter evitado o consumo de alimentos gordurosos algumas horas antes da doação. É importante lembrar que a pessoa não deve fumar pelo menos duas horas antes da doação e evitar ingerir bebida alcóolica pelo menos 12 horas antes.

Vacinas

Dúvida recorrente desde do início da aplicação de vacinas contra a Covid-19, o Hemoba esclarece que pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac devem esperar 48 horas para doar. No caso das outras vacinas contra Covid-19, como a Astrazeneca, Pfizer e Janssen, o período de espera é de 7 dias.

Aqueles que testaram positivo para o coronavírus só podem doar 10 dias após sua total recuperação da doença. Entretanto, aqueles que tiveram contato com uma pessoa contaminada não podem doar pelos próximos 7 dias após o contato.

Medula óssea

Além da doação d sangue, os voluntários podem também realizar um cadastro de doação de medúla óssea. Para se cadastrar, o candidato deve ter entre 18 e 35 anos e passar por uma coleta de 5ml de sangue.

É preciso que a pessoa esteja em um bom estado geral de saúde não possua nenhuma doença infecciosa ou incapacitante. O candidato também não pode apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.