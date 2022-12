UNIFAGOC divulga resultado do Vestibular de Medicina 2023

O Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2023/1. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de aprovados por meio do site da instituição.

De acordo com as orientações da instituição, os candidatos convocados deverão realizar as matrículas de forma virtual, com o envio de todos os documentos solicitados no edital por meio do Siga do UNIFAGOC. O envio dos documentos deve ser feito a partir desta quarta-feira, dia 14 de dezembro, das 9h às 17h. O prazo para as matrículas é 16 de dezembro.

Vestibular de Medicina 2023

O UNIFAGOC aplicou as provas do Vestibular de Medicina 2023 no dia 27 de novembro. Os locais de prova foram nas cidades de Ubá e Belo Horizonte, ambas no Estado de Minas Gerais, e em Vitória, no Estado do Espírito Santo.

Conforme indicado no edital, a avaliação foi composta por provas objetivas e por uma prova de Redação em Língua Portuguesa. As questões objetivas contemplaram assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática /Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Vagas ofertadas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do UNIFAGOC é de 18 vagas para ingresso no curso de Medicina, sendo 14 vagas para a modalidade tradicional e 4 para a seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para ingresso no ano letivo de 2023, a instituição vai ofertar também 12 vagas através da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais informações.

