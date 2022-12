Unipampa vai ofertar mais de 2 mil vagas através do SiSU 2023/1

A Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, a oferta total da universidade é de 2.193 vagas para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo do ano.

As oportunidades são para 71 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os cursos ministrados nos campi da Unipampa localizados em Bagé, Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Sant’Ana do Livramento, São Gabriel, São Borja e Uruguaiana.

Do total das vagas ofertadas, 941 são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 142 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas, enquanto 1.110 vagas estão reservadas segundo estabelece a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Portando, mais da metade das vagas são para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

SiSU 2023/1

De acordo com o ME, o período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023 será do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A publicação do resultado do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 7 de março de 2023.

Poderão se inscrever para o SiSU 2023/1 os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e não tenham zerado a prova de redação. No entanto, não poderão participar da seleção os estudantes que feito o Enem como “treineiros”.

Acesse o site da Unipampa para mais informações.

