Unitins divulga gabaritos definitivos do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, os gabaritos definitivos das provas objetivas do Vestibular 2023/1. Os candidatos podem consultar as respostas oficiais através do Portal da Unitins.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está marcada para o dia 20 de dezembro, próxima terça-feira. Na mesma data a Unitins divulgará orientações para as matrículas.

Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 aconteceu no dia 4 de dezembro, no período da manhã. A Unitins realizou a aplicação em locais de prova nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Conforme definido no edital, a prova foi composta por uma de redação em Língua Portuguesa e por 50 questões objetivas divididas em duas grandes áreas.

Desse modo, os candidatos responderam 30 questões de Ciências da Natureza e Matemática (História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia) e 20 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola).

Oferta de vagas

Ainda segundo o edital, a oferta total da Unitins para esse processo seletivo é de 680 vagas em diversos cursos de graduação. A universidade reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Acesse o site da Unitins para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE publica o resultado final do Vestibular 2023 via notas do Enem para cursos EaD (Educação a Distância); saiba mais.