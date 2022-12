Unitins libera gabaritos preliminares do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas referentes ao Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais por meio do Portal da Unitins.

De acordo com a Unitins, os recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas deverão ser encaminhados exclusivamente através da Área do Candidato, por meio do site da Unitins, no prazo estabelecido no cronograma.

Conforme o edital, após a análise dos recursos, a universidade deve divulgar os gabaritos definitivos no dia 13 de dezembro, a partir das 19h. Já o resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado no dia 20 de dezembro. Na mesma data a Unitins divulgará orientações para as matrículas.

Como foi o Vestibular 2023?

A Unitins realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023 no último domingo, dia 4 de dezembro, no período da manhã. Houve locais de prova nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

A avaliação foi composta por uma prova de redação e por 50 questões objetivas divididas em duas grandes áreas. Desse modo, os candidatos responderam 30 questões de Ciências da Natureza e Matemática (História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia) e 20 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola). Além disso, a Unitins aplicou também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital, a oferta total da Unitins é de 680 vagas em diversos cursos de graduação. Ainda segundo o documento, a universidade reserva parte das vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência, com recorte de renda.

Acesse o site da Unitins para mais informações.

