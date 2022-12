Univasf recebe inscrições para Processo Seletivo para cursos de graduação a distância

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) está com o período de inscrição aberto para o Processo Seletivo para cursos de graduação na modalidade a distância. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de janeiro de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site da UNIVASF. O edital indica ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo Seletivo EAD

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo será feita pela UNIVASF por meio das seguintes modalidades de ingresso:

a) utilização da pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das cinco últimas edições (2017 a 2021); ou

b) análise de Carta de Intenções (processo seletivo próprio específico).

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar apenas uma das modalidades de ingresso e deverá escolher entre a seleção em ampla concorrência ou pela reserva de vagas.

Vagas e resultados

A oferta total da UNIVASF é de 570 vagas em graduação gratuita a distância com encontros presenciais em diversos polos da instituição. As vagas são para Educação Física, Libras e Pedagogia.

O edital indica ainda que há oportunidades para os polos presenciais de Floresta (PE), Pintadas (BA), Piritiba (BA), Remanso (BA), Serrinha (BA), Cabrobó (PE), Cedro (PE), Guanambi (BA), Lagoa Grande (PE), Salvador (BA), Brumado (BA), Campo Alegre de Lourdes (BA), Capim Grosso (BA), Irecê (BA), Sobradinho (BA) e Mundo Novo (BA).

A publicação do resultado final do Processo Seletivo para cursos EAD está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2023. As matrículas deverão ser feitas on-line no período de 14 a 16 de fevereiro.

