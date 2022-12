Presentes no setor educacional há quase 5 décadas, a Universidade Cruzeiro do Sul atua com o ensino superior e cursos de graduação e pós-graduação. A empresa foi fundada com o intuito de proporcionar a melhor experiência na formação educacional dos seus alunos. Confira, a seguir, as vagas anunciadas pela Universidade.

Universidade Cruzeiro do Sul tem empregos em São Paulo

A Universidade Cruzeiro do Sul está em busca de novos especialistas para formar uma equipe de excelência e continuar entregando qualificados em seus serviços. Trata-se de uma companhia brasileira que compactua com remuneração compatíveis com o mercado de trabalho, além de vários benefícios ofertados aos seus colaboradores.

Neste momento, a empresa está divulgando novos empregos no estado de São Paulo. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e como fazer para participar do processo seletivo.

Analista Contábil Sênior – São Paulo;

Tutor Presencial – São Paulo;

Assistente Administrativo – São Paulo;

Profissionais PCD – São Paulo;

Assistente de Serviços ao Estudante – São Paulo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo:

Técnico de Laboratório – Guarulhos/SP;

Professor Assistente – São Paulo;

Coordenador de Cadastro – São Paulo;

Oficial de Manutenção – São Paulo;

Consultor Comercial – São Paulo;

Docente de Ensino Superior em Odontologia – Mogi das Cruzes/SP;

Estágio – São Paulo;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Monitor de Qualidade – São Paulo.

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informações referente às vagas disponíveis, é só seguir as orientações divulgadas no site 123 empregos e realizar o encaminhamento de um currículo para a empresa analisar.

