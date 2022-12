UPE libera resultado preliminar do Vestibular EaD 2023 via Enem

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso nos cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). Os candidatos já podem consultar a lista preliminar de aprovados no site do Processo de Ingresso.

De acordo com o cronograma, os interessados puderam interpor recursos nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Após a análise dos recursos, a UPE vai liberar a lista final de classificados em 9 de dezembro.

A universidade já publicou também o edital de matrículas. Conforme indicado no documento, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 24, 25 e 26 de janeiro 2023. O procedimento deverá ser feito presencialmente, com a entrega dos documentos nos polos de apoio presencial, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Como foi a seleção?

A classificação dos candidatos foi feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes puderam se inscrever com as notas das edições do exame ocorridas entre 2017 e 2021. Foram aceitas também as notas do SSA (Sistema Seriado de Avaliação) para fins de classificação.

De acordo com o edital, a oferta total da UPE é de 424 vagas para diversos cursos de graduação EAD. Há vagas para o curso de bacharelado em Administração Pública e para as licenciaturas em Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia. A universidade reserva 30% das vagas para o Sistema de Cotas. Desse modo, são vagas exclusivas para estudantes da rede pública de ensino.

As vagas ofertadas estão distribuídas entre os polos da UPE localizados em Afrânio, Águas Belas, Cabrobó, Carpina, Floresta, Gravatá, Ouricuri, Palmares, Sertânia, Surubim, Triunfo, Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Tabira e Fernando de Noronha.

Veja mais informações no site de Processo de Ingresso.

