UPE publica resultado final do Vestibular EaD 2023 via Enem

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o resultado final do Vestibular via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso nos cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). Os candidatos já podem consultar a lista final de aprovados para as vagas no site da UPE.

Inicialmente, o resultado final seria publicado no dia 9 de dezembro, mas a UPE informou em comunicado o adiamento da divulgação para hoje (12).

De acordo com o cronograma da universidade, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 24, 25 e 26 de janeiro 2023. O procedimento deverá ser feito de forma presencial, com a entrega dos documentos nos polos de apoio presencial, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Vestibular EaD via Enem

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos candidatos foi feita a partir do aproveitamento das notas do Enem. Os estudantes puderam se inscrever com as notas das edições do exame ocorridas entre 2017 e 2021. Além disso, a UPE aceitou também inscrições com as notas do SSA (Sistema Seriado de Avaliação) de anos anteriores.

A oferta total da UPE é de 424 vagas para diversos cursos de graduação EAD. Há vagas para o curso de bacharelado em Administração Pública e para as licenciaturas em Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia. A universidade reserva 30% das vagas para o Sistema de Cotas, que destina vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas.

As vagas ofertadas estão distribuídas entre os polos da UPE localizados nas seguintes cidades: Afrânio, Águas Belas, Cabrobó, Carpina, Floresta, Gravatá, Ouricuri, Palmares, Sertânia, Surubim, Triunfo, Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Tabira e Fernando de Noronha.

Acesse o site de Processo de Ingresso para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFTO publicou o resultado final do Vestibular Unificado 2023/1 na tarde desta segunda-feira (12); saiba mais.