UPL recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor seu time, a UPL, fornecedora de produtos agrícolas, está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2023. As chances são para atuação nas cidades de Campinas (SP), Ituverava (SP) e Salto de Pirapora (SP), com a possibilidade de trabalho híbrido, a depender da vaga e localidade.

Em 2020, a UPL foi selecionada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) como melhor programa de estágio pelo segmento agro.

Podem se candidatar estudantes do ensino superior matriculados entre o 2º ou 3º ano, com conhecimento no Pacote Office e no idioma inglês (este último, cabe notar, não será pré-requisito para todas as vagas).

O programa, que tem como missão identificar jovens talentos que tenham pensamento inovador, que sejam protagonistas de sua história e que queiram Crescer, se Desenvolver e Evoluir, obtendo experiências únicas e transformadoras para sua trajetória profissional, terá duração máxima de dois anos, com uma carga semanal de 30 horas.

Os contratados receberão uma bolsa auxílio que varia entre R$ 1,7 mil e R$ 2 mil e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, clube de desconto, vale transporte ou estacionamento, vale alimentação, vale refeição, acesso ao refeitório, parceria com o gympass, fretado e trilha de desenvolvimento. Os benefícios, é importante notar, variam de acordo com as vagas oferecidas.

Como se candidatar

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página do Programa de Estágio UPL 2023 e escolher uma das cidades onde as vagas estão disponíveis. Clique aqui para se candidatar.

A seleção será dividida em etapas, que incluem testes onlines, entrevistas com a Companhia de Estágios, entrevistas finais e o processo de admissão. Os estudantes selecionados darão início ao estágio em março de 2023.