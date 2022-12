USF recebe inscrições para Vestibular Social

A Universidade São Francisco (USF) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular Social, que oferta bolsas de estudo para cursos de graduação presenciais, semipresencias e da modalidade de Educação a Distância (EaD). De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 13 de janeiro de 2023.

Os interessados poderão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade. Conforme as orientações da instituição, os estudantes deverão preencher o formulário socioeconômico.

Ainda de acordo com a USF, os critérios para participar desse processo seletivo são os seguintes:

Não pode ter ensino superior (graduação);

Não pode ser aluno da USF (matrícula ativa e/ou trancada, exceto ingressante 2023);

Ter renda familiar per capita até um salário mínimo e meio, para você conseguir uma Bolsa de 100% de desconto.

Ter até 3 salários mínimos, para conseguir uma Bolsa de 50% de desconto.

Seleção e bolsas

Conforme divulgado pela universidade, a seleção dos inscritos contará com a aplicação de uma prova de redação on-line e também com análise socioeconômica. A lista de documentos necessários está disponível no site da USF.

A universidade está ofertando bolsas com descontos de 50% e 100%. As bolsas de 100% são para estudantes que têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Para bolsas de 50%, a USF exige renda de até três salários mínimos. O preenchimento está condicionado por ordem de pagamento de matrícula.

As oportunidades ofertadas pela USF são para cursos ministrados nos campi e polos localizados em Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Cambuí-MG, Itatiba, Itajubá, Extrema, Jundiaí, Guaratinguetá, Mairiporã, Pouso Alegre, Petrópolis, Paulínia, São Bernardo do Campo e São José dos Campos.

