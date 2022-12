USP recebe inscrições para modalidade de seleção via Enem

A Universidade de São Paulo (USP) abriu o período de inscrição para a primeira edição do processo seletivo próprio via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, as inscrições para o Enem-USP 2023 serão recebidas até as 12h do dia 11 de janeiro de 2023.

Conforme as orientações da USP, os interessados deverão realizar as inscrições via Internet, exclusivamente por meio do site da Fuvest. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 10, até o último dia de inscrição.

O edital prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para os candidatos que se encaixam em um dos seguintes grupos:

inscritos no vestibular da Fuvest 2023;

pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras (categorias EP-L1 e PPI-L2);

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

No momento da inscrição os estudantes podem optar por até três cursos de uma das áreas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida (B); Ciências Exatas e Tecnológicas (E) e Ciências Humanas e Sociais (H).

Seleção

A classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir do aproveitamento das notas do Enem 2022. Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que tenham feito o exame, cujas provas o Inep aplicou nos dias 13 e 20 de novembro deste ano.

A oferta total da universidade para o Enem-USP 2023 é de 2.917 vagas, sendo 599 oportunidades para a seleção modalidade de Ampla Concorrência, 1.233 vagas reservadas para estudantes EP (Escola Pública) e 1.085 reservadas para estudantes PPI (Pretos, Pardos e Indígenas). Os interessados em concorrer às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas devem informar essa opção no momento da inscrição.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 17 de fevereiro de 2023. Os convocados em 1ª chamada deverão se matricular entre os dias 22 e 27 do mesmo mês.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

