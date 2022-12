USTJ recebe inscrições para o Vestibular de Medicina 2023

A Universidade São Judas, Campus Cubatão, está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 de Medicina. De acordo com o edital, o período de inscrição segue aberto até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2023.

Ainda de acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 300, dentro do prazo estabelecido.

Seleção

O edital indica ainda que a seleção será feita por meio da aplicação de provas. O exame será aplicado no dia 15 de janeiro (domingo), no horário das 14h às 18h, na modalidade online e executada pela Associação Instituto AIETEC de Educação e Pesquisas – AIETEC.

A avaliação será composta por 40 questões objetivas de múltipla escolha, englobando as áreas de Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês), Matemática e Raciocínio Lógico, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Além disso, os candidatos farão uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos preliminares será feita logo após a aplicação das provas, com o recebimento de recursos nos dias 16 e 17 de janeiro. Após a análise dos recursos, a Universidade São Judas divulgará o gabarito definitivo no dia 19 seguinte.

A publicação do resultado final do Vestibular de Medicina, com a lista de convocados para as matrículas, está prevista para o dia 24 de janeiro. As matrículas serão recebidas nos dias 25, 26 e 27 seguintes.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

