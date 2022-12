Vagas de EMPREGO são anunciadas pelo Banco Itaú

O Banco Itaú, instituição financeira presente há mais de 90 anos, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Oportunidades em Marketing, Oportunidades em Riscos e Finanças, Oportunidades no Jurídico, Oportunidades na Tecnologia, Oportunidades na Auditoria, Especialista de Escritório de Investimentos, Analista de Tecnologia (TI), Arquiteto(a) de Software, Consultor de Seguros, Especialista de Escritório de Investimentos II, Executivo de Vendas, Líder de Escritório de Investimentos, Agente de Negócios, Engenheiro de Software Sênior, Agente de Negócios, Analista de modelagem de dados júnior, Analista de Engenharia TI Sênior, Líder de Escritório de Investimentos,

Cientista de Dados Júnior – Integrada de FOF, Analista de Engenharia, Engenheiro de TI SRE – Sênior, Engenheiro DevOps – Prevenção a Fraudes, Engenheiro de Software Pleno – Java/AWS/Python, Estágio Comercial, Analista de Marketing, Arquiteto de Soluções, Especialista de Escritório de Investimentos, Especialista em Renda Variável, Analista de Produtos, Analista de Projetos e Processos, Engenheiro de Software Mobile, Engenheiro de Dados Analista de Telemetria, Analista de Qualidade Pleno, Engenheiro de Dados, Analista de Segurança da Informação, Engenheiro de Software, Analista de Teste e Qualidade TI, Oportunidades para o segmento Private, Oportunidades no Iti,

Analista Sênior de Change Management, Analista de Planejamento Junior, Analista de Inteligência de Mercado Sênior, Analista de Negócios Digitais Sênior, Analista de Segurança da Informação – SOC, Analista de Segurança da Informação, Assessor de Escritório de Investimentos, Especialista de Escritório de Investimentos Presencial, Assessor de Escritório de Investimentos, Escritório de Investimentos PCD, Executivo de Vendas, Analista de Riscos e Finanças, Analista do Jurídico, Analista de Auditoria, Analista de Pessoas, Scrum Master (Gestão de Projetos) e Oportunidades no Varejo e Rede.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Itaú e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

