Vagas de EMPREGO são anunciadas pelo Mecardo Livre

O Mercado Livre, empresa de e-comerce presente em diversos países, anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista sênior de estratégia de pricing – Mercado Pago Analista de transportes aéreo – Mercado Envios Analista sênior de manutenção de dados para vendas e marketing Líder técnica de seller invoice para tecnologia Fraud intelligence Sr Analyst Site reliability engineer MASS BRA representante de envios (internalização) Analista sênior de produto – Marketplace Software engineer front end Banco de talentos – representante ocupacional (PCD) – Mercado Envios Engenheiro de software de backend para tecnologia Analista desenvolvedora de backend para tecnologia Analista júnior comercial da parceria com vendedores (PCD) Executivo hunter – Mercado Shops Analista pleno de inventário – Mercado Envios Executivo sênior comercial – Mercado Pago Analista sênior de projetos de melhoria contínua da cobrança – Mercado Crédito Supervisor de operações – Mercado Envios Auxiliar de logística – Mercado Envios Analista pleno de planejamento – Mercado Envios Analista pleno de manutenção e execução Analista pleno de planejamento de manutenção – Mercado Envios Supervisor de adquisición de contenido Operations manager Coordenador de transportes noturno – Mercado Envios Supervisor de SAP Payroll para administração e finanças Supervisor de desenvolvimento de negócios de meios de pagamento – Mercado Pago Analista sênior de planejamento financeiro – Mercado Envios Analista sênior de planejamento de operações – Mercado Envios Analista sênior de planejamento logístico – Envios Executivo de vendas de campo – Mercado Pago Analista pleno de cross docking – Mercado Envios Analista sênior de cross docking – Mercado Envios Coordenador de cross docking – Mercado Envios Líder de equipe – Mercado Envios Analista sênior de SAP-SD para administração e finanças Supervisor de cobrança judicial – Mercado Crédito Data scientist – Mercado Envios Engenheiro de software full stack para tecnologia Merchant credits Sr Analyst Analista sênior de business intelligence (PCD) – Mercado Pago Analista sênior de business intelligence para operações de cobrança Payments innovation Sr Analyst Software technical leader Supervisor de produto – Mercado Envios Gerente de produtos Supervisor de produtos – Mercado Pago Analista sênior de produtos – Mercado Pago Analista de simulação e pesquisa operacional para tecnologia Analista sênior de riscos não transacionais e de relacionamento de bandeiras – Mercado Pago Gerente de manutenção – Mercado Envios Executivo de contas sênior – Mercado Pago FP Commerce Sr Analyst Supervisor de planejamento tributário para administração e finanças Supervisor de chargeback e adquirência – Mercado Pago Supervisor de logística – Mercado Envios Analista sênior de engagement e growth – Mercado Pago Analista pleno de planejamento e estratégia de cross docking – Mercado Envios Analista desenvolvedor backend para tecnologia Analista de dados e analytics para tecnologia Software expert Advogado pleno consultivo para jurídico e relações governamentais Analista sênior de centro de atendimento – Mercado Envios Coordenador de centro de distribuição – Mercado Envios Analista sênior de SAP-FI para administração e finanças Analista pleno de crédito e cartões Fashion corp Sr Analyst Analista júnior de dados – Mercado Envios Analista sênior de operações – Mercado Pago Líder de transportes de last mile – Mercado Envios Analista pleno para prevenção de lavagem de dinheiro (PCD) Analista sênior de funding e estruturação para administração e finanças Analista sênior de fluxo – Mercado Envios Gerente de sell out growth – marketplace Executivo júnior de aquisições comerciais (PCD) – Mercado Pago Analista pleno de transportes – Mercado Envios Analista sênior consumer credits – Mercado Crédito Analista sênior de data analytics para prevenção de fraude Supervisor de projetos de engenharia – Mercado Envios Analista sênior de dados SQL – Mercado Envios

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do mercadolibre e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Notícias Concursos