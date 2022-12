Vagas de EMPREGO são ofertadas pela Shopping Aricanduva – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de São Paulo, o Shopping Aricanduva oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGO LOJA Vendedor Pavão Bijoux Vendedor Polishop Vendedor Overboard Caixa Cyclone Atendente Di Gaspi Vendedor Mobile Co Gerente de loja Remo Fenut Camiseiro Ajudante de cozinha Mister Árabe Atendente Niazi Chohfi Vendedor Artwalk Assistente de loja Niazi Chohfi Vendedor Alquimia Assistente de loja Chilli beans Vendedor Chilli beans Vendedor Polo Wear Estoquista Di Gaspi Vendedor Kyw Radical Sports Vendedor Clube Melissa Vendedor de moda Polo Jack Auxiliar de limpeza Via Veneto Vendedor de moda Via Veneto Líder de turno Taco Bell Atendente Mei Mei Vendedor de celulares Collection games Atendente Mc Donald”s Vendedor Empório do aço Vendedor Caedu Operador de caixa Caedu Vendedor Lola Operador de caixa Alquimia Vendedor Chilli beans Operador de caixa Di Gaspi Estoquista Mundial calçados Vendedor Mundial calçados Vendedor Super tubes Vendedor Havaianas Auxiliar de escritório Niazi Chohfi Vendedor Surf Trip Vendedor Pontal Vendedor Buh Atendente Taco Bell Estoquista Cyclone Vendedor Cyclone Assistente de loja Pontal Cozinheiro Mister Árabe Vendedor Anacapri Atendente Nerd Express

Sobre o Shopping

Em São Paulo, o Centro Comercial Aricanduva é o maior Shopping da América Latina e tem o primeiro lugar na preferência dos consumidores da Zona Leste de São Paulo. É formado pelo Shopping Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva (voltado para o segmento moveleiro) e Auto Shopping Aricanduva, especializado em automóveis, motos, acessórios e serviços. São 545 lojas, 16 concessionárias completas de veículos e motos, 13 salas de cinema, 3 praças de alimentação, 2 hipermercados, 2 home centers, 1 academia, área de lazer.

www.aricanduva.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico do Shopping Aricanduva e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

