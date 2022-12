Vai prestar o concurso BACEN veja o que é preciso comprovar

O concurso BACEN vem sendo muito aguardado pelos concurseiros de todo o país. Então, de acordo com informações, o edital pode ser publicado ainda nos primeiros dois meses de 2023.

A informação foi cedida durante uma reunião entre representantes do Banco Central e entidades representativas com o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Leonardo Sultani.

Dessa forma, essa é uma grande oportunidade para quem deseja dar um salto na carreira e garantir uma excelente remuneração. Então, se você ficou interessado, é só continuar com a gente até o final, para conferir todas as novidades para o novo ano.

Confira as vagas disponíveis para o concurso BACEN

De acordo com dados oferecidos pelo Banco Central, há mais de 3 mil cargos vagos. Portanto, o que aumenta as expectativas para a quantidade de vagas disponíveis para o concurso BACEN.

Desse modo, o edital solicitado prevê a disponibilidade de 245 vagas para os cargos de Técnico, Analista e Procurador com escolaridade de nível médio e superior. Sendo que terão 200 vagas disponíveis para Analista, 30 vagas para Técnico e 15 vagas para Procurador.

Além do mais, a remuneração é de até R$17.700,00. Logo, essa é uma ótima oportunidade para quem deseja estabilidade financeira. No entanto, para alcançar esse objetivo é necessário muito estudo e dedicação para conseguir uma boa colocação entre os aprovados.

Veja os requisitos necessários para o concurso BACEN

Para realizar a inscrição para o concurso BACEN, o candidato deve estar atento aos requisitos necessários para garantir uma vaga, confira alguns:

Para Analista e Técnico, é necessário ter 18 anos completos até o dia da posse. Enquanto, para o cargo de técnico, o candidato deve apresentar o certificado de conclusão de nível médio completo.

Por fim, para o cargo de Analista a apresentação do diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área fornecido por instituição de ensino superior autorizada ou credenciada pelo MEC.

Ainda para os cargos de Analista e Técnico é necessário ter a aprovação na sindicância da vida pregressa. Enquanto, após conseguir a aprovação para o cargo os candidatos devem ainda:

Firmar declaração de que possui situação jurídica;

Firmar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo;

Apresentar declaração de bens e renda;

Firmar termo de compromisso de permanência na área escolhida.

Por fim, deve-se ainda firmar termo de compromisso de sigilo. Assim como, apresentar declaração de que não é beneficiário do seguro-desemprego.

Conheça também os requisitos necessários para o cargo de Procurador

Agora que você já conhece todos os requisitos para os cargos de Técnico e Analista conferiremos o que é necessário para o cargo de Procurador, confira:

Primeiramente, o candidato deve apresentar o diploma de curso de Bacharelado em Direito devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC.

Além disso, deve ter aptidão física e mentalmente para exercer o cargo. Também deve estar inscrito na OAB, exceto no caso de incompatibilidade para o exercício de advocacia. Por fim, nesse caso o candidato deve apresentar comprovação do caso certificado pela OAB.

O aprovado para o cargo deve apresentar, também, a comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense. Por fim, ter idade mínima de 18 anos completos até o dia da posse.

Saiba mais sobre o concurso BACEN

O Banco Central do Brasil vai oferecer oportunidade para várias regiões do país através do concurso BACEN.

A sede da Instituição fica em Brasília e lá estão a maioria dos servidores. No entanto, além da Capital Federal, o BACEN também abre as portas para: Belém/PA, Belo Horizonte/BH, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Recife/PE e Salvador/BA.

Além dessas regiões, o Banco Central também atua em São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. Aliás, esses estados também possuem um grande número de servidores.

No entanto, fazer parte do Banco Central é um ótimo investimento. Uma vez que a Instituição tem como propósito capacitar seus servidores por meio de sua Universidade Corporativa que faz gestão de várias ações educacionais.

Outro fator importante sobre o BACEN é a oportunidade oferecida aos analistas, é a licença capacitação para os servidores. Aqueles que possuem 5 anos de serviço público podem dividir em parcelas de 30 dias.

Agora que você já conhece todas as informações necessárias para fazer a inscrição para o concurso BACEN é só aguardar a publicação do Edital para 2023. Desse modo, fazer uma boa prova e garantir uma excelente colocação no mercado de trabalho.