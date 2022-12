Vai sair?! Veja atrações de Natal para curtir em Salvador

Foto: Secom / Prefeitura de Salvador

Todo mundo sabe que Natal é uma festa que, normalmente, se comemora com amigos e familiares em casa. Por outro lado, tem gente que prefere curtir os festejos de uma maneira diferente. E pensando nisso, selecionamos espaços com programações natalinas para todos os gostos e bolsos.

Em Salvador, há uma série opções e que dá pra reunir todo mundo. Calma, boa parte das atrações são gratuitas. Então, não tem desculpa! É só se programar e aproveitar. Confira:

VILA DE NATAL (CAMPO GRANDE)

O passeio na Vila de Natal do Campo Grande é gratuito e não necessita de agendamento prévio. O local permanece aberto à visitação de quinta-feira a sábado, de 18h às 23h, e de domingo a quarta, das 18h às 22h, até o dia 6 de janeiro.

Com o tema “Iluminando Nossos Sonhos”, o espaço conta com peças que remetem a doces infantis, num ambiente repleto de cores e luzes, onde soteropolitanos e turistas podem passear por vilarejos, acampamento de natal, presépio, fábrica de brinquedos, nichos instagramáveis e arvorismo de luz.

Vale ressaltar a inclusão de acessibilidade para que todos possam usufruir da decoração especial. A praça conta com totens em braile, intérprete de Libras e audiodescrição para deficientes visuais. Além disso, pessoas com Síndrome de Down atuam no espaço como ajudantes de Papai Noel.

Onde? Praça 2 de Julho, no Campo Grande, Centro de Salvador

Quando? Quinta-feira a sábado, de 18h às 23h, e de domingo a quarta, das 18h às 22h, até o dia 6 de janeiro.

Quanto? Gratuito

NATAL NOS BAIRROS

Foto: Secom / PMS

Além da Praça do Campo Grande, o Natal Salvador 2022 levou a magia natalina a diversos espaços públicos. Há decorações nas praças João Martins (Paripe), Artur Lago (Pernambués), ACM (São Caetano) e do Canal (Vale das Pedrinhas).

Também está prevista realização do Natal Sustentável na Praça Ana Lúcia Magalhães (Pituba). Ela ganhará símbolos natalinos feitos de forma 100% sustentável pelo setor de reciclagem da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb). A visitação nos espaços é gratuita.

O destaque dos próximos dias são as apresentações do Coral Ecumênico da Bahia, às 19h30, nos dias 20 e 22 de dezembro. No dia 20 será na Praça Ana Lúcia Magalhães e 22 no Largo da Mariquita.

Onde? Praças João Martins (Paripe), Artur Lago (Pernambués), ACM (São Caetano) e do Canal (Vale das Pedrinhas), Praça Ana Lúcia Magalhães (Pituba), Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

Quando? Segunda à domingo, até 22h

Quanto? Gratuito

PROJETO SACADAS MUSICAIS (PELOURINHO)

Foto: Anderson Moreira / Divulgação

O Centro Histórico foi inundado com a magia do Natal com o projeto ‘Sacadas Musicais’. Nele, crianças de 10 a 17 anos ocupam fachadas de prédios históricos em um coral. No repertório, músicas tradicionais e do cancioneiro popular do Litoral Norte, sob regência do maestro Caio Dantas. Entre elas, estão “Noite Feliz”, “Bate o Sino” e “Papai Noel”.

A iniciativa é gratuita. E é realizada pela Prefeitura, através da Diretoria de Gestão do Centro Histórico (DGCH), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

As apresentações estão previstas para os dias 20 e 21 no Terreiro de Jesus e 22 de dezembro no Largo do Pelourinho. Todas as edições vão ocorrer sempre às 18h30.

Onde? Sacada do Casarão 17 (Terreiro de Jesus) e Sacada do Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho)

Quando? 20, 21 e 22 de dezembro, às 18h30

Quanto? Gratuito

NATAL NOS SHOPPINGS

Todos os shoppings da capital baiana estão com decorações especiais. Aqui, você confere todos os detalhes de cada unidade e abaixo um breve resumo.

SHOPPING BELA VISTA – A Bela Fábrica de Doces fica organizada no Piso L1 e, lá o público pode visitar os inúmeros brinquedos. A vila temática possui parque composto com roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira, uma casa de doces com piscina de bolinhas, além da árvore de Natal principal que chega a 15 metros de altura toda ornamentada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e milhares de lâmpadas de Led.

SHOPPING ITAIGARA – Pensando em oferecer uma experiência imersiva, o Shopping Itaigara traz para Salvador uma decoração inédita, assinada pela artista Cecília Dale, chamada Mini Cidade de Natal. A decoração faz todos se sentirem gigantes – até mesmo os pequenos – diante das miniaturas. Casas, prédios, viadutos, estabelecimentos comerciais, instituições – como o Corpo de Bombeiros e Correios -, e até uma fazendinha cheia de animais rurais integram o ambiente lúdico.

SHOPPING BARRA – A decoração do Shopping Barra é também assinada por Cecília Dale e traz como tema ‘Festa dos Ursos’. Na área externa do shopping, uma árvore de Natal repleta de leds com 12m de altura foi instalada e já convida os clientes para entrar na magia natalina. O ambiente interno está repleto de elementos lúdicos com destaque para um grande carrossel, que está na Praça Central Euvaldo Luz, sob outra Árvore de Natal.

SALVADOR SHOPPING E SALVADOR NORTE – O Salvador Shopping e Salvador Norte apresentam como tema a magia do ‘Toy Story’. No cenário montado na Praça Central – Piso L1, do Salvador Shopping, os visitantes vão conferir Buzz Lightyear gigante (com sete metros de altura) e, ainda, a grande árvore do personagem Woody, com quase 20 metros e decoradas com bolas em led que geram efeitos luminosos. O público poderá conferir ainda o show de luzes a cada 30 minutos com trilha sonora especial, com o clássico “Amigo estou aqui”, tema do universo Toy Story. No local serão instalados os brinquedos: o latão “sobe e desce”, o escorregador na árvore, o gira-gira acessível (para cadeirantes) e o acerte o alvo, atrações gratuitas. O encantamento do Natal também está presente no Salvador Norte Shopping. No piso L1, na Praça de Eventos, uma árvore de Natal temática recepciona os clientes e decora o quarto de brinquedos do Andy, um espaço de pura fantasia e diversão com objetos em tamanho gigante e os personagens Woody e Buzz em 3D. Um painel instagramável e interativo do Buzz Lightyear fará a alegria dos pequenos

SHOPPING PARALELA – O Shopping Paralela inaugurou a nova decoração de natal 2022 com foco no Mundo Nickelodeon. Até o final do ano, o público pode brincar e interagir com inúmeros personagens de desenhos animados do canal, como Bob Esponja, Patrick, Dora Aventureira e time da Patrulha Canina. A decoração temática fica localizada na praça de eventos 1 e a programação deste fim de ano conta com oficinas para a criançada, roda gigante e tobogã em formato de sorvete. Para completar a experiência, o shopping vai promover o Meet & Greet, momento em que o público pode encontrar e conhecer os personagens do universo mágico dos desenhos infantis.

BOULEVARD SHOPPING CAMAÇARI – A magia do ‘Natal Nevado’ toma conta do Boulevard Shopping Camaçari. Nova decoração conta com o bom velhinho, acompanhado da Noelete e sua trupe. A decoração, assinada pela Telma Calheira Ambiente Exclusivo, e propõe apresentações festivas com o saxofonista Lucas Macedo, da Fanfarra Natalina, e de personagens temáticos, como a princesa Elsa e o boneco de neve Olaf.

SHOPPING PIEDADE – O ‘Natal dos Ursos’ do Shopping Piedade conta com uma trilha que guiará os visitantes para apreciarem todos os detalhes por dentro da decoração. Além disso, terá um Parque dos Ursinhos com mini carrossel de ursos, xícaras giratórias e brinquedão com ponte, escorrega e piscina de bolinhas para a diversão da criançada de 02 a 12 anos, no valor de R$5,00 (cinco reais) para 10 minutos de pura diversão.

PARQUE SHOPPING BAHIA – O espírito natalino está chegando ao Parque Shopping Bahia, e neste ano, o tema escolhido foi ‘Natal do Mundo Bita’. A atração preparada para os clientes foi instalada na Praça de Eventos e conta com mega tobogã de 25 metros, árvore temática, balões giratórios, espaço kids com pintura de desenhos e uma gigantografia do Bita em 3D.

Leia mais sobre Natal no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.