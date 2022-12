Vale a pena investir em uma franquia de conveniência?

Na hora de buscar uma oportunidade de negócio, investir em uma franquia de conveniência é uma ótima escolha. Aliás, é um tipo de negócio que encontramos em muitos ambientes hoje em dia. Por isso que hoje, nós vamos indicar se vale a pena investir neste ramo.

As lojas que atendem ao comprador de conveniência respondem por cerca de 16% do total de vendas no varejo no país. Sendo que a média de atendimento mundial é de 22%. Isto é, ainda existe um potencial inexplorado para esse tipo de negócio no Brasil.

Isso porque, a comodidade que esse tipo de franquia proporciona é um capítulo à parte que atrai cada vez mais o foco para esses negócios.

Estabelecida normalmente no modelo store in store, possui horário de atendimento diferenciado, o que faz com que as pessoas tenham acesso aos produtos básicos fora do horário normal de atendimento dos supermercados.

O que significa uma “franquia de conveniência”?

O nome franquia de conveniência geralmente vêm à mente quando lembramos daquelas existentes em postos de combustíveis. Além disso, também inclui centros comerciais que oferecem uma grande diversidade de mercadorias e serviços, sendo que alguns deles, possuem funcionamento 24 horas.

Mas, uma rede de conveniência, é muito mais do que pensamos. Assim, os postos de combustíveis podem ser como qualquer outra loja. No entanto, eles também cresceram em áreas como mercados menores de serviços automatizados.

Dessa forma, essas lojas vendem uma grande variedade de produtos. Algumas dessas redes são voltadas para bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. No entanto, vários deles também fornecem lanches salgados, doces e produtos de mercearia.

Elas normalmente são menores em tamanho e estoque, mas se destacam por sua conveniência, como o nome sugere. Portanto, isso significa que eles estão estrategicamente posicionados para facilitar a vida dos clientes.

Eles gastam dinheiro em um serviço mais simples, muitos optando pelo autoatendimento porque economizam o dinheiro do empresário.

Em conclusão, é uma abordagem intrigante que, em muitos casos, tem potencial para ser uma novidade para a região e, assim, se destacar no mercado local.

Vale a pena abrir uma franquia de conveniência?

Quando o pensamento se volta para a abertura de uma franquia de conveniência, o empresário precisa ter alguns cuidados em mente.

Primeiro, você deve aprender os prós e contras desse negócio e determinar se adéqua ou não à sua personalidade.

Assim, é importante observar como as pessoas estão realmente agindo neste negócio. Ter uma franquia de loja de conveniência estabelece que o franqueado esteja o mais presente possível. Consequentemente, determina um planejamento meticuloso e um compromisso de tempo substancial.

Portanto, se o seu histórico se encaixa nos requisitos do negócio, investir em você pode ser uma boa ideia.

O financiamento é outra consideração importante. Encontrar uma franquia de conveniência que requer apenas um investimento de R$ 30.000,00 é extremamente raro. Isso porque, de modo geral, iniciar uma unidade em rede requer mais capital.

Mas, é necessário que o empreendedor investigue o negócio do bairro para saber que tipo de loja de conveniência tem mais potencial ali.

Por exemplo, se não houver muitos distribuidores de bebidas na área, sua franquia pode se destacar mais.

Na mesma linha, escolha uma das redes. Encontrar uma franquia com uma margem de lucro razoável é importante, sendo que é importante saber qual é a média da loja de conveniência.

Saiba de outras informações sobre a franquia

Considere se a franquia tem reconhecimento de marca solidificada no mercado, fortes sistemas de suporte ao franqueado, uma ampla seleção de produtos e outras características desejáveis.

A menos que a variedade seja o ponto de venda, uma unidade precisa de um preço competitivo para se distinguir da concorrência.

Além disso, abrir uma franquia de conveniência possibilita ao franqueado, poder contar com seus franqueadores para orientação estratégica em todos os aspectos de seus negócios. Isso inclui:

o desenvolvimento de campanhas de marketing que acontecem ao longo do ano;

a negociação de preços favoráveis ??com fornecedores;

a criação de ferramentas tecnológicas de ponta para impulsionar a lucratividade e atratividade das operações dos franqueados e realização de testes-piloto em lojas.

Na verdade, as oportunidades de sucesso são extremamente altas.

Apresentamos se vale ou não a pena investir em franquia de conveniência. À medida que novas tecnologias de serviços se espalham, esse nicho cresce constantemente em várias partes do mundo.

No geral, é um modelo de negócio que exige cuidados redobrados em todas as etapas, desde a determinação da rede franqueadora até a avaliação da área geográfica e a realização do investimento. Portanto, escolha sabiamente e sem restrições de tempo.