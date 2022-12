Valor do IPVA para 2023 IMPRESSIONA brasileiros

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um dos tributos mais conhecidos pelos brasileiros, em especial pelos danos de automóveis. Um novo reajuste está previsto para o imposto de 2023 e muitos já estão preocupados, visto que há previsão de aumento nos valores.

IPVA mais caro em 2023?

Incialmente, de acordo com especialistas, a previsão é de que o IPVA sofrerá um reajuste em suas taxas em 2023. Dessa forma, os cidadãos que são obrigados a pagarem o tributo podem se surpreender com uma elevação nos valores do IPVA no ano que vem.

Até o momento, o calendário com os novos valores não foi divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Contudo, a previsão é que os valores sejam reajustados em janeiro do próximo ano.

É importante salientar que o aumento do imposto tem relação com o fechamento temporário das montadoras no país, também por conta da pandemia. O intervalo fez com que houvesse uma menor oferta de veículos atuais.

Quem terá o IPVA mais caro em 2023?

A saber, o aumento do imposto se refere ao aumento mensal do valor da Tabela FIPE para veículos usados. Embora a estabilização seja prevista, devido ao alto preço acumulado até o mês de setembro, o IPVA de 2023 para veículos usados pode sofrer o impacto.

Acontece que a expectativa era que esses veículos fossem desvalorizados com relação aos veículos atuais. Entretanto, devido a pandemia da Covid-19, ocorreu o contrário dessa expectativa. Os valores dos automóveis usados aumentaram nos últimos dois anos.

Seguro também ficará mais caro

Além do IPVA, o seguro também terá um aumento expressivo na cobrança, visto que está relacionado ao índice de criminalidade e a alta nos preços dos componentes de automóveis.

No entanto, a correção será ainda maior em estados como São Paulo. Na região, o seguro pode custar até 8,5% do valor do carro. Já as cidades de Belém (PA) e Curitiba (PR), os valores médios dos seguros são os menores.

É válido salientar que o perfil do proprietário do veículo também é levado em consideração no cálculo. Em 2021, o seguro de um modelo HB20 para um condutor do sexo masculino ultrapassava os R$ 2 mil, já para o sexo feminino a cobrança era de cerca de R$ 1,4 mil.

Veículos que terão IPVA isento em 2023

Mesmo que o IPVA seja obrigatório, também pode ser isentado em algumas situações. Portanto, confira a LISTA de veículos que receberão ISENÇÃO do IPVA 2023.

É importante salientar que, dentre os fatores que isentam o IPVA, está o ano em que o veículo foi fabricado. De acordo com as informações, estão liberados de pagar o imposto veículos fabricados de 10 a 30 anos atrás. No entanto, é importante frisar que as condições são estipuladas de acordo com cada Detran.

Veja a isenção do IPVA segundo o ano de fabricação do veículo:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

Vale ressaltar que nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, a redução do IPVA é progressiva. Ou seja, quanto mais velho o carro, menos impostos você paga.

Modelos de carros que podem estar isentos do IPVA em 2023

Audi A3 2007;

BMW Z4 2007;

Chevrolet Astra 2010;

Citroën C4 Pallas 2012;

Dodge Dart 1970;

Fiat Siena;

Ford Ka 2007;

GM Celta;

Jeep Wrangler 2002;

Toyota Corolla SE-G 2003;

Toyota Hilux 2002;

Volkswagen Fusca 1985.