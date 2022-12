Vaza novas nudes de Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela

Foto: Reprodução / Instagram

Thomaz Costa teve novas nudes vazadas nas redes sociais. Nas imagens o ex-Carrossel aparece com uma câmera nas mãos com o membro à mostra.

No fim do último mês, o ex-galã teen havia anunciado que voltaria a produzir conteúdo adulto novamente. “Vai ter volta do Thomaz Costa no OnlyFans, sim”, disse o perfil oficial do ator no Twitter.

“Pior que dessa vez está tudo indo melhor! Vai tudo muito melhor do que vocês imaginam”, garantiu.

O anúncio do retorno dividiu opiniões de internautas. “Xi, gente. Largou a igreja, foi?”, questionou um. “Tá sem trabalho e largou a igreja para ir pro OnlyFans”, provocou outra.

“Chega em rede nacional e dá aquele show de ‘agora sou cristão, uma nova criatura’ aí não dá 2 meses já tá fazendo tudo ao contrário. Por pessoas como você, várias pessoas não levam o evangelho a sério, você envergonha a igreja!”, bradou um terceiro.

O ex-Carrossel participou da edição de 2022 de ‘A Fazenda’ e criou um affair com Tati Zaqui. Os dois trouxeram o romance para fora do reality show rural e estão juntos atualmente.

Veja a foto abaixo:

Foto: Reprodução / Redes sociais

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.