Vazamento deixa distrito de Feira de Santana sem água

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um vazamento na rede de uma adutora provocou a interrupção do fornecimento de água no distrito de Jaguara, na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, nesta segunda-feira (5). Ainda não há prazo para o restabelecimento do serviço.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o trecho da tubulação que precisa de reparo está em um local inacessível no momento, por causa do aumento do volume do rio que corta a região com as chuvas.

Em nota, a concessionária informou que há uma equipe já mobilizada para fazer a manutenção da adutora, mas os serviços só poderão ser concluídos quando o volume do rio baixar.

A Embasa recomendou que os moradores façam o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados, até que o fornecimento possa ser restabelecido.

