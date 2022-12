veja 10 superstições e simpatias para a virada do ano

Foto: Canva

Este sábado (31) é o último dia do ano e também a data que as pessoas se prepararam para entrar no novo ciclo com o pé direito, literalmente.

Ao longo dos tempos, superstições e simpatias são usadas e repassadas por gerações para o momento da virada do ano e com a chegada de 2023 não será diferente.

Para não deixar ninguém sem saber o que fazer no momento da virada do ano, o iBahia separou 10 das principais para você escolher qual será feita na chegada do novo ano.

Confira a lista:

Canela em pó

De acordo com as tradições assoprar um punhado de canela em pó em direção à porta de entrada da casa pode levar prosperidade.

Dinheiro no sapato

Vai passar a virada de tênis ou sapato? Algumas pessoas costumam colocar dinheiro nos calçados para atrair riquezas no ano que se inicia.

Sem frango

Durante a virada do ano, a galinha popularmente é lembrada por “ciscar para trás”, para não levar o hábito do animal para o novo ano, existem pessoas que decidem abdicar do frango nas comidas da ceia de réveillon.

Comer lentilha

Se o frango dá azar, a lentilha é conhecida por trazer sorte para quem a comer como o primeiro alimento de 2023.

Sementes de romã

As sementes de romã se colocadas entre os dentes e depois da virada forem secadas e guardadas na carteira, podem levar prosperidade para quem acreditar na tradição.

Sete ondas

Queridinha entre quem passa a virada do ano na praia, pular as sete ondas é uma das simpatias mais conhecidas. Quem realizá-la deve mentalizar um pedido a cada onda.

Caroços de uva

Assim como as sementes da romã, as sementes de uva também são usadas em tradições da mesma forma. Porém, atente-se ao número exato para utilizar as sementes de sete uvas.

Banho de ervas

Para quem procura entrar em 2023 com a energia renovada, um banho de folhas de eucalipto, hortelã e melissa, em dois litros de água fervida, pode atrair boas energias logo no último dia do ano.

Roupas brancas

Costume que atravessou gerações é um dos mais utilizados na virada do ano. É especulado que se iniciou entre praticantes de religiões de matriz africana que moravam em cidades praianas e buscavam paz para o novo ciclo.

Mala vazia

Não muito comum no Brasil, mas sucesso na América Latina, passear com a mala vazia durante a virada do ano pode significar novas viagens para o novo ciclo.

