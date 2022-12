Veja 3 ideias de comidinhas de Natal para o bebê

Foto: Divulgação

A hora de reunir todo mundo em volta da mesa é um dos momentos mais aguardados das famílias na noite de Natal. Quem não gosta de aproveitar todos aqueles pratos tradicionais deliciosos que enchem os olhos – e o estômago – nessa época do ano? E as crianças também podem começar a participar, viu? As que já passaram pela introdução alimentar, é claro. Faz parte do desenvolvimento físico e social.

Estar junto à mesa desde o começo, com o restante da família, ajuda as crianças a aprenderem a comerem bem e de maneira saudável. Os recém-nascidos vão amar curtir qualquer momento – seja de festa ou não – no peito da mãe. Mas se seu filho já é maiorzinho, separamos aqui 3 receitas de comidinhas de Natal para o bebê, que podem agradar, sem pesar.

Ah, dependendo da idade do seu bebê, vá devagar e confirme antes com o pediatra se tudo bem oferecer os ingredientes abaixo. Ninguém vai querer passar as festas com dor de barriga ou alergia alimentar, não é mesmo?

Macarrão com molho de espinafre e tomatinho

Foto: Reprodução / Pinterest

O macarrão é quase unanimidade entre as crianças. O molho de espinafre e o tomatinho são perfeitos porque deixam o prato com as cores do Natal. Assim, dá para entrar no clima!

Ingredientes:

Macarrão (no formato que preferir)

Sal à gosto

½ xícara de azeite

½ xícara de parmesão ralado na hora

½ xícara de nozes

1 dente de alho

1 maço de espinafre

Tomatinhos cereja à gosto

Modo de preparo: Destaque as folhas do espinafre e lave-as bem, junto com os tomatinhos. Seque bem as folhas, com ajuda de uma centrífuga para salada. Leve-as para o liquidificador ou processador e junte as nozes, o alho, o parmesão e o azeite. Coloque um pouco de sal e bata até a mistura ficar lisa. Reserve. Cozinhe o macarrão pelo tempo indicado na embalagem. Escorra bem. Misture o pesto com a massa até ficar verdinha, com cuidado para não desfazer o macarrão. Sirva no prato com alguns tomatinhos espalhados por cima.

Papinha de bacalhau com batata

Foto: Reprodução / Pinterest

O bebê pode comer bacalhau? Dependendo do preparo, sim! Esta aqui é uma adaptação interessante de comidinha de Natal, porque você pode aproveitar parte do peixe que vai para o prato da família e fazer para o bebê. Veja como:

Ingredientes:

1 punhado de bacalhau dessalgado e desfiado (desfie bem e cuidado para não deixar nenhum espinho!)

½ cebola média picada

1 dente de alho pequeno picado

1 batata média em cubos

½ xícara de salsinha picada

Azeite e sal à gosto

Parmesão ralado (se seu bebê puder)

Modo de preparo: Cozinhe a batata com um pouco de água até ficar mole. Amasse e misture como um purê e reserve. Em uma panela, coloque um fio de azeite e, depois que aquecer um pouco, refogue o alho e a cebola. Junte o bacalhau e refogue até ficar no ponto, levemente dourado. Junte a batata e mexa mais um pouco. Sirva em um potinho, com a salsinha e um fio de azeite. Se seu bebê já puder comer queijo, polvilhe com um pouco de parmesão e leve ao forno para gratinar.

Melancia natalina

Foto: Reprodução / Pinterest

As frutas resolvem a sobremesa. Aqui, escolhemos a melancia, que também já vem prontinha e decorada com as cores de comidinha de Natal, já por natureza.

Para servir de um jeito mais fofo, corte uma fatia em forma triangular e espete em um palito de sorvete. Prontinho!

Água, água e mais água

Para beber, se seu bebê não estiver mais no leite materno, prefira oferecer água. Os sucos de frutas só são recomendados depois de 1 ano, porque podem aumentar o nível glicêmico muito rapidamente por conta do açúcar presente na fruta.

Leia mais sobre Maternidade no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.