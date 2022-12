veja 5 cuidados para ter uma noite tranquila

Foto: Divulgação

O início de um novo ano é uma ocasião que merece comemoração. Mas quando tem bebê no réveillon é preciso tomar alguns cuidados para que a festa seja confortável e divertida para todos

Depois de um ano de muitas emoções, como a chegada de um bebê na família, vocês têm motivos de sobra para celebrar – e muito! No entanto, a presença do pequeno na festa requer algumas adaptações e cuidados, só para tornar o momento mais confortável, tanto para os pais quanto para ele.

A escolha da roupa

Muitas famílias têm a tradição de usar roupas brancas para a virada do ano. Fique à vontade para escolher a cor das peças que seu filho vai usar, mas, se for branco ou outro tom claro, lembre-se de levar um bom babador para evitar manchas na hora da comidinha. Acidentes acontecem, não é?

Mas ainda mais importante do que a cor é o conforto. A gente sabe que é uma ocasião especial, mas, para bebês e crianças se sentirem bem, é preciso que eles vistam roupas que ofereçam liberdade de movimento, com tecidos macios, como o algodão. Tecidos sintéticos e muitos enfeites podem incomodar e irritar a criança.

Soneca

Respeite os horários da soneca, principalmente, se seu filho for menor de 3 anos. Tente estender o descanso da tarde, para que o bebê fique mais disposto. Se seu filho for do tipo “reloginho”, que segue à risca a rotina, adapte o horário da comemoração para que ele possa dormir. Não adianta manter a criança acordada, se ela for ficar irritada. Assim, nem ele se diverte e muito menos você.

Comida de bebê

Em geral, o cardápio das festas pode ser muito pesado para o bebê. Se seu filho está no leite materno, não tem erro. Mas se ele já passou pela introdução alimentar, adapte os pratos para ele.

Um pouco de lentilha (mas sem tanto sal, embutidos ou condimentos fortes) é uma boa opção, totalmente saudável. A lentilha é uma leguminosa que tem vários nutrientes. Batata, carne desfiada e legumes também podem compor o prato do seu filho.

Cuidado com os fogos

Se for acompanhar a festa em algum lugar que tenha queima de fogos, fique mais distante com o bebê. Além de incomodar a audição sensível, o barulho pode assustar e até traumatizar a criança em alguns casos.

Veja com seu pediatra se usar um protetor auricular pode ser uma opção e peça para ele a recomendação dos melhores modelos.

Festa

Como a pandemia ainda não terminou e não há vacina disponível para crianças pequenas, evite grandes aglomerações e prefira ambientes ao ar livre. Todo cuidado é pouco!

