Veja a grade de atrações do Palco Brisa do Festival Virada SSA

Novos talentos da música baiana vão tomar conta do palco Brisa do Festival Virada Salvador 2023. Uma das novidades do evento para essa edição, o palco contar com artistas como ÀTTÓXXA, Ju Moraes, A Dama e mais.

O evento acontecerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, tendo a orla da Boca do Rio como cenário. Ao todo são 36 atrações e mais de 70 horas de música.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, os portões abrem a partir das 16h. Os shows começam às 19h no dia 28, e 18h nos dias 29, 30 e 31. No dia 1°, os “portões” abrem às 15h e os shows começam às 16h.

A nova edição do evento também trará novidades como palcos simultâneos, transmissão no Youtube, duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, uma feira de artesanato e também uma vila gastronômica.

Os ingressos para o camarote do evento já estão à venda. Eles podem ser comprados on-line. A pista tem entrada gratuita. Veja as atrações do palco principal do evento clicando aqui.

Programação do palco Brisa:



28 de dezembro



DJ Peuz

DJ Xirita

Dja Luz + Nara Couto

OQuadro + Eloah

Não Pode Ser Nada + Guedez

ÀTTØØXXÁ

Filhos da Bahia



29 de dezembro



DJ Peuz

DJ Alvaro Réu

Fora da Mídia + Maíra Lins

Felipe Barros + Márcia Castro

Laiô e Pedro Pondé

Gibi e Sistema Paggotrap + Daí

Oh Polêmico



30 de dezembro



DJ Peuz

DJ Pivoman

Mavi

Roça Sound

Afrocidade + Shook

O Kanalha

Diggo



31 de dezembro



Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática



1º de janeiro



Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria



