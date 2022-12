Veja a lista de eventos LGBTQIAPN+ de 02 a 04 de dezembro

Dominando a agenda desse final de semana, o bar Âncora do Marujo recebe as performances de drags queens como Duda Baroni, que participou do Miss Brasil Gay, ficando em 4° lugar. Além da apresentação, confira outras opções de lazer para o público LGBTQIAPN+:

Sexta-feira, 02 de dezembro

As drags queens Melanie Mason e Duda Baroni se apresentam em tem de pós-jogo do Brasil

Quando? Sexta-feira (02), às 23h

Onde? Bar Âncora do Marujo – Rua Carlos Gomes, 809, Dois de Julho

Quanto? R$ 10,00 Ingressos no local

Sábado, 03 de dezembro

Na line up do evento estão nomes como Mequetreffe, Malayka SN, Vands (PE), Paulilo, Errarih e Latina, além das performances de Wari, Levita e Uh Robb.

Quando? Sábado (03), às 22h

Onde? Só Shape Tabacaria – Rua João Gomes, 25, Rio Vermelho

Quanto? R$ 20,00 Ingressos no Sympla

Domingo, 04 de dezembro

Em mais uma apresentação de drag queens, o Bar Âncora do Marujo recebe Sissy e Loulou.

Quando? Domingo (04), às 23h

Onde? Bar Âncora do Marujo – Rua Carlos Gomes, 809, Dois de Julho

Quanto? R$ 10,00 Ingressos no local

