veja a previsão para o seu signo nesta quinta (1º)

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Algo maravilhoso estará em sua vida no momento em que menos o esperava, podemos dizer que tudo é uma questão de tempo, dos dois facilitando a aproximação. Quando as coisas parecem…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças se prestar mais atenção aos detalhes do que ocorre, verá que tem muito do que precisa para criar um futuro melhor. Muito do que você espera começará a tomar forma a partir…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há algo que o favorece, embora possa exigir que você dê um passo diferente. Aos poucos você pode ir muito longe. Existem vibrações cósmicas muito boas em torno de você que…

Dinheiro & Trabalho: Com a entrada de um novo mês, novos indícios de melhoras financeiras, irão encher você de entusiasmo. Este é um bom momento também para quem está à procura de dar um jeito nas contas e ter…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma novidade o deixará com uma atitude positiva que começará a se espalhar para tudo o que pensa e faz. Verá como uma ligação ou um encontro, pode ser o início de boas energia…

Dinheiro & Trabalho: No ambiente financeiro, deve se mover com muita cautela, já que você está prestes a atingir um objetivo que o pegará de surpresa. Se você tem um projeto em mente, traga ele à luz, porque ele…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você entrará no estágio inicial de conseguir tornar um antigo sonho de amor em realidade. É um ciclo de mudanças importantes, apenas não deixe que o medo do fracasso o domine…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, aprenda a saborear suas vitórias e sucessos, por menores que possam parecer. Elas representam o combustível que o levará a definir e conquistar metas financeiras mais…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Talvez neste início de mês sinta que algo não está saindo conforme você acha que deveria de ser. Não precisa se preocupar, porque embora possa não parecer, o que há por trás disso…

Dinheiro & Trabalho: É hora de tirar o melhor de si procurando os melhores resultados. Mesmo que não acredite, seu anjo protetor o guiará pelos melhores caminhos do dinheiro, para isso precisa ouvir o som da…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No seu ambiente há uma energia diferente, com situações que coincidem entre si para facilitar sua vida, e que mostram que o período é propício para você plantar sementes que deseja…

Dinheiro & Trabalho: Na área do dinheiro este é um momento poderoso para você, uma energia que pode levá-lo a mudar completamente a maneira como se mexe com ele. Tudo porque vai se desfazer das crenças…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem à sua disposição a energia de seu regente, que aumenta suas chances de se encontrar em uma situação mais confortável em relação às questões de namoro. Alguém vem para…

Dinheiro & Trabalho: Existe uma influência planetária que o levará a uma condição capaz de combinar o que deseja com o que é possível, e desse jeito, como não poderia ser diferente, você se sentirá em condições de…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ações concretas são necessárias da sua parte para que os assuntos de namoro comecem a andar do jeito que deseja. Pare de voar, de sonhar o que poderia ser e coloque os pés…

Dinheiro & Trabalho: As coisas na sua área de recursos financeiros ficarão ainda melhores do que o planejado. Esteja preparado para movimentos rápidos. Acima de tudo será necessário manter a discrição e não comentar…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Tão logo quanto possível a presença de alguém e a expectativa de ligar uma coisa com outra, com certeza que aumentarão sua autoestima. Você terá a condição de transformar seus sonhos…

Dinheiro & Trabalho: Não aparecem complicações no campo do dinheiro. Agora é hora de recuperar as forças para alcançar seus objetivos. Embora certos inconvenientes estejam presente, o futuro será bastante…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Um evento imprevisto fará com que você se destaque, especialmente para alguém que o deixará muito claro. Todo o desconforto e ansiedade com relação a namoro terminarão, uma nova…

Dinheiro & Trabalho: Com a chegada do novo mês, também é inaugurada uma nova etapa com seus recursos. Chegou o momento de repensar as coisas. Seu nível de renda pode aumentar, o que permitirá fazer uma…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não é um momento ruim para que fique imaginando que as coisas são complicadas no amor, pelo contrário, há uma facilidade na maneira como você atrai a atenção das pessoas, de como…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças é um momento bom para criar uma boa sinergia, na certeza de que as surpresas que virão serão prósperas. Isso o leva a abrir uma mudança positiva de ciclo para você e para uma boa parte… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que se apresenta em seu signo é um novo estágio de excelentes alternativas para fortalecer suas vontades de namorar, ficar ou se aventurar, em que sua situação de amor poderá…

Dinheiro & Trabalho: Você vai se consolidar de forma muito firme com seu dinheiro. É apenas uma questão de tempo até que sua situação mude. Aproveite com sabedoria esta chance que você está recebendo no seu signo neste…Continue lendo o signo Peixes

