veja a previsão para o seu signo nesta terça (20)

Foto: Reprodução

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Finalmente chegou o momento de amar de verdade. Faça-o de tal forma que poderá realizar seus sonhos e talvez um pouco mais. Quando olha diretamente para o coração da pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No nível profissional é hora de se tornar mais poderoso. Você alcançou grandes coisas onde está agora, mas é hora de uma mudança de direção. Às vezes a fortuna nos abandona quando nossos… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Estes dias ficarão marcados na sua memória no campo sentimental. Ainda mais que fará uma descoberta importante sobre a pessoa que gosta, que vai mudar a ideia que tem dela. Ficará…

Dinheiro & Trabalho: Será um dia tranquilo no trabalho, com um clima alegre e bom humor por parte dos superiores e colegas. Por outro lado, se está pensando em começar um projeto comercial original, o momento… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma onda de emoções o levará no caminho certo para se aproximar daquela pessoa que lhe interessa. Portanto, é o momento de se deixar levar e explorar suas possibilidades de começar…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente sua capacidade de tomar decisões será surpreendente nestes dias. Pode até se empolgar e acabar dando ordens até mesmo para seus chefes. Felizmente, eles não levarão… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Agora é a hora certa para você entrar em ação nos assuntos do coração. Pare de sonhar e comece a se mexer, procure momentos para ficar a sós com essa pessoa especial. Assim terá mais…

Dinheiro & Trabalho: Desde que demonstre tudo do que você é capaz no campo profissional, deixará muitas pessoas de boca aberta. Não perca de vista sua ambição; o sabor do sucesso é muito saboroso e a mente… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Acima de tudo, não se desanime se no momento não existe uma oportunidade importante em termos de encontros românticos. Pois, a Lua poderia atrair para seu lado um amor…

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora poderá injetar uma nova dinâmica no seu mundo de trabalho e nos seus hábitos diários. Desse modo conseguirá equilibrar todos os aspectos da sua vida. Por outro lado… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O campo sentimental ode lhe dar algumas surpresas nos próximos dias. Agora será o melhor momento para poder enfrentar alguns novos desafios em um nível sentimental. Ainda mais…

Dinheiro & Trabalho: Tudo indica que vão se materializar sonhos há muito esperados. A realização de seus desejos mais profundos e o sucesso nos objetivos mais importantes da vida. Desse modo, este período… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Na área sentimental é hora de dar uma boa olhada ao seu redor. Ainda mais que a pessoa que você tanto esperou está prestes a aparecer. Pode ser no trabalho, entre seus amigos…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional os clientes, colegas e todo o universo de trabalho vão se encaixar perfeitamente para formar um todo. Assim terá a sorte de enfrentar aquele emprego perfeito que sempre… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Talvez não acredite muito, mas as pessoas têm vidas que começam antes de você conhecê-las. Acima de tudo, isso vale para essa pessoa que chamou sua atenção. Não sabe muito…

Dinheiro & Trabalho: Desde já, saiba que deverá se adaptar a uma nova mudança que a sua empresa optou para crescer um pouco mais. As ferramentas que você vai usar podem acabar sendo um pouco complicadas… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A princípio conhecerá uma pessoa que vai parecer a mais atraente que já conheceu em toda a sua vida. É vital que não a deixe perceber o que vai despertar em você, porque ela também…

Dinheiro & Trabalho: Comece a ver o mundo de outra perspectiva trabalhando e fazendo o que gosta de uma maneira muito melhor. Assim, por mais que perceba que as coisas ao seu redor mudam, isso o deixará… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Vai surgir alguém que irá virar o seu mundo de uma forma que você não esperava. Assim, este será um daqueles momentos que vai brilhar na sua memória. Será aquela data que timidamente…

Dinheiro & Trabalho: Uma das suas grandes vantagens neste momento é que terá uma ótima capacidade de liderança. Portanto, tenha a certeza de um sucesso significativo no seu trabalho e na sua vida profissional… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Na área sentimental está sendo gerado um processo com a pessoa pela qual se sente atraído e que será favorável. Afinal, o amor não deve deter-se perante nada nem ninguém, verá…

Dinheiro & Trabalho: Em sua vida profissional as portas serão abertas como por mágica para novas oportunidades. Porém, não fique com a primeira que aparecer. Veja todas elas, analise-as bem antes de tomar… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Algo excelente está sendo gerado com a pessoa que gosta, é um ato totalmente inesperado de boas sinergias. Ainda mais que tudo se encaixa perfeitamente entre vocês. Portanto…

Dinheiro & Trabalho: É hora de levar os assuntos profissionais mais a sério. Porque será ele que o manterá focado nas mudanças que precisará tomar. Dessa forma, o jeito de lidar com os problemas de trabalho vai… Continue lendo o signo Peixes

Leia mais sobre Horóscopo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.