veja a previsão para o seu signo nesta terça

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com relação a uma pessoa que deseja muito tê-la como parceira existem boas vibrações em sua mente e em seu coração. Portanto, deixe de lado o medo da rejeição e faça tudo…

Dinheiro & Trabalho: Com seus assuntos profissionais você terá uma visão mais sábia de como proceder. Desse modo, apreciar a realidade a partir de um perfil emocional e material pode moldar uma forma de agir… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sem perceber chegará uma pessoa que dará sentido ao seu dia a dia, com quem tudo será alegria. Agora está em uma fase muito boa nos assuntos do coração. Assim, a Lua com sua influência…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente vai se livrar das dúvidas e seguirá em frente no nível profissional. Isso lhe dará a oportunidade de começar a crescer em poder, iniciativa pessoal e autoconfiança. Você retomará… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Atualmente pode estar cheio de fantasia e ilusão a nível sentimental. Talvez deseje um romance um romance brilhante e intenso com alguém que gosta. Ainda mais que sente seu coração…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, não estão previstas grandes mudanças no trabalho. Então, qualquer transformação que pretenda implementar, seja algo próprio ou com as finanças, terá que ser o mais rapidamente… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: De antemão ficará sabendo que há uma amizade que você gosta muito e que também o ama há muito tempo. A admiração que sentem um pelo outro fará com que as palavras fluam e…

Dinheiro & Trabalho: Um projeto vai tomar toda a sua atenção e, mesmo estando cansado, não vai querer parar até que o entregue. Afinal, sua convicção e determinação no trabalho são boas. Por outro lado, uma… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pode ser que alguém que conheceu faz pouco tempo o deixou cheio de ilusões. Um idílio que nasceu inesperadamente e que o ajudou a ver novamente a vida mais alegre. Além disso…

Dinheiro & Trabalho: Agora é melhor você manter os olhos bem abertos no trabalho, pois está previsto um dia agitado e com alguns desafios. Apena não queira fazer tudo de uma vez, tenha paciência, poderá se sair… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Busque se cercar de uma atmosfera afetuosa que lhe dê o suporte de que necessita para se aproximar mais da pessoa que gosta. Afinal estará muito romântico nestes dias. Além disso…

Dinheiro & Trabalho: Para evitar que surjam obstáculos e consiga alcançar os resultados desejados, os assuntos de trabalho devem ser resolvidos antes do fim do dia. Por outro lado, pode ser que sua mente… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com a pessoa que você ama poderá ter uma bela conversa, sincera e carinhosa. Assim poderão se conhecer melhor e caminhar para uma convivência harmoniosa e feliz. Apenas use as…

Dinheiro & Trabalho: O dia começará com algumas dificuldades que farão com que tenha que mostrar todo seu talento para negociar. Dessa forma, o progresso será lento e difícil, mas constante. Conseguirá sair… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A nível sentimental vai se mover em um ambiente mais alegre. Será um dia fantástico, desde que reconheça o amor que sente por essa pessoa. Ainda mais que ela é elegante e charmosa…

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos profissionais gozarão da boa sorte que estará do seu lado neste dia, aproveite-a ao máximo. Por outro lado, poderá usar a força empreendedora que guarda dentro de si para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A princípio poderá ser surpreendido por uma declaração de amor de alguém muito interessante e atraente. Embora você via essa pessoa mais como amigo do que com olhares sensuais…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá mostrar sua bravura e coragem pessoal através de uma nova atividade que pode surgir no seu caminho profissional. Apenas precisa ser forte e rápido, isso despertará a admiração… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Poderá conquistar a pessoa dos seus sonhos, sem dúvida nenhuma. Agora seu poder de sedução será enorme e viverá momentos maravilhosos junto dela. Assim, ampliará as possibilidades…

Dinheiro & Trabalho: Estará com um desenvolvimento intelectual alto e muito focado em suas tarefas o que tornará seu dia muito próspero. Dessa forma vai produzir mais ajudando-o a melhorar profissionalmente… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Alguém cruzará seu caminho e marcará sua vida para sempre. Portanto, tome as medidas necessárias para se conectar com essa pessoa. Vai depender da sua boa disposição para…

Dinheiro & Trabalho: Agora é o momento de demonstrar garra e combatividade para realizar suas tarefas em termos de trabalho e finanças. Elas serão realizadas com rapidez, superando as dificuldades com facilidade…. Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O mais puro amor que anda sentindo por alguém especial está preenchendo todo o seu ser. Além disso, haverá uma bela sensação de união, como se o cabo que o conecta com essa pessoa…Dinheiro & Trabalho: Procure descansar mais após uma jornada de muito barulho e obrigações que carrega nas costas. Por outro lado, também deve mudar sua forma de atuar. Você é tão responsável que… Continue lendo o signo Peixes

