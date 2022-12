Veja algumas dicas para aumentar o limite de crédito

O Nubank é o principal banco digital do Brasil, contando com mais de 65 milhões de usuários. Apesar da instituição conquistar novos clientes todos os dias, uma das reclamações mais frequentes entre os usuários é o limite de crédito disponibilizado pelo banco.

De acordo com a instituição, o Nubank “[…] faz regularmente análises do perfil de cada cliente para determinar se é possível aumentar o limite de crédito. Essas análises acontecem de forma proativa – ou seja, ela é feita mesmo quando não há um pedido específico do cliente, para garantir que estamos oferecendo um valor de limite adequado para cada pessoa”.

Pensando nisso, neste artigo reunimos algumas dicas para aumentar o limite de crédito no Nubank. Vale informar que apesar de não existir uma fórmula mágica para isso, alguns comportamentos podem contribuir para que o limite aumente.

Confira algumas dicas para aumentar o limite do cartão

Segundo o Nubank, as instituições financeiras possuem modelos de análise de crédito que levam em consideração diversos critérios para a liberação de limite. “As instituições financeiras têm modelos de crédito que levam em consideração uma série de fatores: não só a renda de cada pessoa, mas também informações sobre seu histórico de crédito. Afinal, o limite nada mais é que uma linha de crédito pré-aprovada, ou seja, um empréstimo que a instituição libera para seus clientes”, explica o banco digital.

Desta forma, os clientes que desejam aumentar o limite precisam estar com a vida financeira sempre em dia, ou seja, é indicado que pagamento das faturas do cartão não seja pago com atraso. Além disso, o banco digital também recomenda evitar o crédito rotativo.

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo também torna o aumento do limite mais rápido. Isso ocorre porque o Nubank pode compreender o perfil de consumo do usuário e suas características financeiras.

“Envie seu comprovante de renda mais atualizado para que a instituição consiga avaliar quanto consegue fornecer de crédito sem comprometer a sua vida financeira. Ao receber uma promoção ou mudar de emprego, não deixe de alterar os dados sobre o quanto você recebe mensalmente”, diz a fintech.

O Nubank ainda sugere que seus clientes concentrem os gastos no cartão de crédito do banco digital, já que desta forma é possível conhecer um pouco mais os hábitos do usuário. Por fim, é importante manter o CPF sem restrições em órgãos de proteção ao crédito como o Serasa e o Boa Vista SCPC.

A evolução de limite do Nubank

De acordo com o Nubank, um dos principais pilares da instituição é a transparência. Desse modo, o banco digital oferece a função “evolução de limite”. A ferramenta garante que os usuários possam visualizar dentro do próprio aplicativo as datas em que serão realizadas as próximas análises de crédito.

Para utilizar esse serviço do Nubank basta clicar em “evolução de limite”, onde é possível inserir o limite desejado ou conferir as análises já realizadas e as que virão a seguir. Nessa área também é possível localizar algumas dicas de ações e hábitos que ajudam a aumentar o limite de crédito.