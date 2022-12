Veja as 5 franquias em alta para abrir no mês de dezembro

Investir em uma franquia ainda no mês de dezembro, requer que ela seja de rápida implantação. Então, desta forma, a recomendação é que sejam micro franquias. Por isso que hoje, nós vamos indicar 5 franquias em alta para abrir no mês de dezembro.

Realizar o investimento em micro franquias, é buscar a independência financeira de uma maneira mais rápida e segura. Afinal de contas, os segmentos envolvidos estão em muitas áreas de atuação.

Desta forma, é possível que o empreendedor, escolha a que mais se identifique com os seus gostos. Além disso, deve procurar no mercado consumidor, a franquia que mais se adequa ao espaço escolhido. Não esqueça que ao escolher uma determinada franquia é preciso considerar o mercado, bem como a concorrência e as preferências do consumidor.

5 franquias em alta para abrir no mês de dezembro

Na sequência, apresentamos 5 micro franquias que estão em alta e que são possíveis de implantação ainda neste mês de dezembro:

1ª Franquia: Marketing Bag

A franquia está no segmento de marketing e propaganda, direcionada para a realização de publicidade em sacos de pão. Assim, as panificadoras e supermercados ganham os sacos de pão com a publicidade de outras marcas e produtos estampada na parte externa. O diferencial é que estes sacos são ecológicos. Com isso, o franqueado tem a possibilidade de realizar o seu sonho, através de uma franquia barata e de forma home based.

Assim, é preciso considerar os números que a franqueadora oferece:

Investimento inicial: R$ 5.500,00;

Previsão de faturamento médio: a partir de R$ 14.400,00;

Previsão de retorno do investimento: 4 meses.

Mais informações: www.mktbag.com.br

2ª Franquia: Espaço Make

Esta franquia oferece produtos de beleza com preços populares, tendo como diferencial, itens de maquiagem e cosméticos a R$ 10,00. A franqueadora oferece 3 modelos de negócio, sendo que a que mais está em expansão é o modelo online.

Neste modelo, a implantação é rápida e os custos são baixos. Ainda mais, considerando que não há necessidade de fazer investimentos de infraestrutura. Ao franqueado, a franquia oferece um site com layout produzido pela agência de marketing onde o empreendedor pode escolher o modelo que mais agradar.

Então, cabe à franqueadora fazer a emissão de notas fiscais e cuidar da logística de entrega dos produtos. Assim, é preciso considerar os números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: R$ 6.999,00;

Previsão de faturamento médio: a partir de R$ 10.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Mais informações: www.espacomakefranquia.com.br

3ª Franquia: SuperGeeks

A franquia foi criada no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos com a intenção de oferecer uma Escola de Programação e Robótica para crianças e adolescentes brasileiros.

É considerada a 1ª Escola de Tecnologia, Inovação, Ciência da Computação e Empreendedorismo no Brasil. Então, além de possuir uma metodologia própria o formato de ensino é baseado nos padrões internacionais. Possui mais de 50 unidades franqueadas no Brasil e na Europa.

Assim, é preciso considerar os números que a franqueadora oferece:

Investimento inicial: R$ 9.000,00;

Previsão de faturamento médio: a partir de R$ 20.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Mais informações: www.supergeeks.com.br

4ª Franquia: Neo Delivery

A franquia está há 3 anos no mercado com a proposta de implantar uma nova forma de entrega ao consumidor. Tem como diferencial, oferecer serviços de logística de entrega com mais tecnologia, segurança e com soluções que facilitam o cotidiano das empresas e parceiros.

Assim, oferece entregadores comprometidos e experientes. E também, um sistema de tecnologia que realiza o controle dos pedidos com baixo custo para o franqueado.

Além disso, oferece um sistema de pagamentos totalmente automatizado. Aqui, os entregadores recebem de forma semanal, bem como os franqueados com um sistema de monitoramento em tempo real.

Por fim, é preciso considerar os números que a franqueadora oferece:

Investimento inicial: R$ 10.000,00;

Previsão de faturamento médio: a partir de R$ 30.000,00;

Previsão de retorno do investimento: entre 10 e 11 meses.

Mais informações: www.neodelivery.com.br

5ª Franquia: Love Gifts

Por último, a Love Gifts oferece comercialização de presentes e itens de decoração de forma criativa e diferenciada. Aliás, a empresa é própria para abertura neste momento de festas de Natal e presentes para amigos secretos.

Seus produtos são criativos e diferentes, pois, se voltam para atender os diferentes clientes num só lugar.

Assim, é preciso considerar os números que a franqueadora oferece:

Investimento inicial: R$ 25.500,00;

Previsão de faturamento médio: a partir de R$ 15.000,00;

Previsão de retorno do investimento: 18 meses.

Mais informações: https://franquialovegifts.com.br