Veja as datas de liberação do saque-aniversário em 2023

A modalidade de saque-aniversário do FGTS deve começar a ser liberada no dia 02 de janeiro de 2023. Vale lembrar que a liberação dos recursos é feita de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Nessa modalidade de saque os cidadãos podem retirar até 50% do saldo disponível em conta.

Com o saque-aniversário do FGTS os trabalhadores que atuam ou já atuaram sob regime CLT podem retirar anualmente parte do saldo de contas ativas ou inativas. A retirada do dinheiro só pode ser feita no mês de aniversário do indivíduo que optar por essa modalidade de saque.

Confira o calendário de liberação dos recursos

Como já dito anteriormente, o saque-aniversário deve ser feito no mês em que o trabalhador nasceu. Apesar disso, vale lembrar que essa modalidade de saque é opcional e deve ser solicitada pelos cidadãos que possuem interesse. Veja a seguir o calendário de liberação desses recursos:

Nascidos em: Prazo para saque: Janeiro 02/01/2023 a 31/03/2023 Fevereiro 01/02/2023 a 28/04/2023 Março 01/03/2023 a 31/05/2023 Abril 03/04/2023 a 30/06/2023 Maio 02/05/2023 a 31/07/2023 Junho 01/06/2023 a 31/08/2023 Julho 03/07/2023 a 29/09/2023 Agosto 01/08/2023 a 31/10/2023 Setembro 01/09/2023 a 30/11/2023 Outubro 02/10/2023 a 29/12/2023 Novembro 01/11/2023 a 31/01/2024 Dezembro 01/12/2023 a 29/02/2024

Os trabalhadores podem aderir ao saque aniversário digitalmente fazendo a solicitação por meio do aplicativo FGTS, disponível para aparelhos Android e iOS. Segundo informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, o dinheiro é liberado para os trabalhadores em até 5 dias úteis.

Além da possibilidade de solicitar o saque-aniversário por meio do aplicativo FGTS, os cidadãos também podem fazer a solicitação diretamente em uma agência da Caixa. Vale pontuar que é possível receber o dinheiro em qualquer conta bancária, desde que o trabalhador seja titular da conta.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

Os trabalhadores que optarem pela modalidade de saque-aniversário do FGTS podem antecipar até três anos de saque. Apesar disso, é importante pontuar que essa antecipação funciona como uma modalidade de empréstimo, ou seja, os cidadãos acabam pagando juros mensais de 0,99% ao mês.

É importante lembrar que para antecipar o saque-aniversário os cidadãos devem possuir saldo FGTS suficiente, respeitando o valor mínimo de R$ 2 mil para a contratação. No Internet Banking ou App da Caixa é possível fazer uma simulação.

Saiba como voltar receber o FGTS na modalidade Saque-Rescisão

Os trabalhadores que acabaram se arrependendo de aderir ao saque-aniversário do FGTS podem voltar para o tradicional saque-rescisão. De acordo com a Caixa, é possível solicitar a reversão a qualquer momento e a alteração será válida no 1º dia do 25º mês da solicitação. Mais informações sobre as modalidades de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do governo federal.