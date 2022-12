Veja as praias impróprias para banho na Bahia no fim de semana

Foto: Divulgação

O Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema) divulgou as praias impróprias para banho neste fim de semana na Bahia. O balanço aponta locais famosos Cacha Prego, Praia do Forte, Buraquinho e pelo menos duas localidades de Morro de São Paulo. Confira abaixo a lista

O Boletim de Balneabilidade divulgado pelo Inema analisa a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, direto e prolongado, onde a possibilidade de ingestão é elevada.

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

Os critérios adotados pelo Inema estão definidos na Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000. Adotou-se a Escherichia coli como indicador microbiológico, para avaliação da restrição. A E. coli é uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente.

A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser classificada na categoria Imprópria quando ocorrerem circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário, tais como: derramamento de óleo; extravasamento de esgoto; ocorrência de maré vermelha; floração de algas potencialmente tóxicas ou outros organismos e surtos de doenças de veiculação hídrica (Baseado no Art. 3º, §º1, CONAMA 274/2000).

No aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android e iOS, também é possível encontrar a qualquer momento as informações sobre a qualidade das praias.

Madre de Deus (Em frente à Igreja, em frente à Câmara Municipal de Madre de Deus e também sob a ponte em Madre de Deus)

(Em frente à Igreja, em frente à Câmara Municipal de Madre de Deus e também sob a ponte em Madre de Deus) Bom Jesus dos Pobres (Em frente à barraca de praia Joia Rara)

(Em frente à barraca de praia Joia Rara) Cabuçu (Em frente às barracas da Rua do Porto)

(Em frente às barracas da Rua do Porto) Itapema (Em frente à Vivenda das Rosas)

(Em frente à Vivenda das Rosas) Pedras Altas (Em frente às barracas de praia)

(Em frente às barracas de praia) Encarnação (Em frente à Colônia de Pescadores)

(Em frente à Colônia de Pescadores) Cações (Próximo à Escola Ruy Barbosa e à Igreja Nossa Senhora Coração de Jesus)

(Próximo à Escola Ruy Barbosa e à Igreja Nossa Senhora Coração de Jesus) Cacha Prego (Em frente à Praça de Caixa Prego)

(Em frente à Praça de Caixa Prego) Berlinque (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição)

(Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição) Aratuba (Em frente à Barraca Maré Cheia, acesso pela rua principal do povoado)

(Em frente à Barraca Maré Cheia, acesso pela rua principal do povoado) Barra de Tairú (Em frente ao Bar e Restaurante Rio do Mar)

(Em frente ao Bar e Restaurante Rio do Mar) Barra Grande (Ao lado do Cais de Barra Grande)

(Ao lado do Cais de Barra Grande) Conceição (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição)

(Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição) Barra do Pote (Em frente à Barraca Veleiro)

(Em frente à Barraca Veleiro) Coroa (Em frente à Capela Nossa Senhora de Vera Cruz)

(Em frente à Capela Nossa Senhora de Vera Cruz) Barra do Gil (Em frente às barracas de praia)

(Em frente às barracas de praia) Penha (Em frente ao Restaurante Farol da Penha)

(Em frente ao Restaurante Farol da Penha) Mar Grande (Em frente à Praça principal, ao lado do Banco do Brasil)

(Em frente à Praça principal, ao lado do Banco do Brasil) Gameleira (Em frente à Cruz da Gameleira).

Buraquinho (A cerca de 200 m da foz do Rio Joanes)

(A cerca de 200 m da foz do Rio Joanes) Busca Vida (Em frente à guarita de segurança nº 42 – Lote 42A)

(Em frente à guarita de segurança nº 42 – Lote 42A) Praia do Forte (Em frente à igrejinha)

Concha (Em frente às barracas de praia, próximo à desembocadura do Rio de Contas)

(Em frente às barracas de praia, próximo à desembocadura do Rio de Contas) Marciano (Próximo ao Bar Litrão)

(Próximo ao Bar Litrão) Malhado (Próximo à escultura da sereia)

(Próximo à escultura da sereia) Avenida (Próximo à lanchonete Subway)

(Próximo à lanchonete Subway) Cristo (Próximo à Barraca Point Conde Badaró)

(Próximo à Barraca Point Conde Badaró) Sul (Em frente às barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus)

(Em frente às barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus) Opaba (Próximo à barraca Brilho do Luau)

(Próximo à barraca Brilho do Luau) Ceplus Montante (À montante da ETE da Embasa)

(À montante da ETE da Embasa) Ceplus Jusante (Atrás da cabana Guarany)

(Atrás da cabana Guarany) Milionários (Nas imediações da Cabana Gabriela)

(Nas imediações da Cabana Gabriela) Corurupe (Próximo à Cabana Marysol)

(Próximo à Cabana Marysol) Olivença (100 metros após a foz do riacho)

(100 metros após a foz do riacho) Costa – Canavieiras (Em frente à Praça principal da Orla Marítima de Canavieiras)

3ª. Praia de Morro de São Paulo (Início da terceira praia)

(Início da terceira praia) 4ª. Praia de Morro de São Paulo (Início da quarta praia).

