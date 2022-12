veja atrações do ‘Arrocha Guarajuba’

Foto: Divulgação

Kevi Jonny, Unha Pintada e Toque Dez são as atrações do ‘Arrocha Litoral’, evento que acontecerá no dia 7 de janeiro, na Villa Guarajuba, em Guarajuba. A abertura dos portões iniciará a partir das 21h.

Os ingressos já estão à venda no site e também nos balcões Pida. O público que optar por curtir o setor ‘Villa’, pagará R$ 50 (meia entrada). Já o setor ‘Villa Frontstage’, custa R$ 100. O ‘Backstage’ custa R$ 180.

SERVIÇO:

DATA: 07 de Janeiro

HORÁRIO: a partir das 21h

LOCAL: Villa Guarajuba, Alameda Monte das Dunas, KM 42 – Camaçari.

VALORES:

• Setor Villa: R$50,00 (Meia Entrada)

• Setor Villa: R$100,00 (Inteira)

• Setor Villa Frontstage: $100,00

• Setor Backstage: R$ 180,00

