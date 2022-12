veja como abrir uma unidade

Abrir uma franquia de doces, é tudo de bom, uma vez que a aceitação dos clientes é muito grande. Afinal, quem não gosta de um doce? Além disso, ter uma empresa de doces está inserida no setor de alimentação, que é o que mais cresce no Brasil. Por isso que hoje, nós vamos indicar como abrir uma unidade da franquia Lecadô.

Conheça a franquia Lecadô

A Lecadô é uma marca com amplo reconhecimento que ganhou vários prêmios de excelência na área de fabricação de doces. No entanto, sua história remonta a mais de três décadas, quando abriu sua primeira loja no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro.

Com duas lojas em funcionamento, é que surgiu o nome Lecadô, tanto na Tijuca quanto na Piedade. Todos os doces comprados nas lojas, incluindo docinhos, bombons e bolos, sempre tiveram um bom desempenho de vendas. Aliás, as inúmeras lojas encontradas em todas as regiões do Brasil atestam isso.

Atualmente, são 19 unidades franqueadas que se espalham pelo estado do Rio de Janeiro. Elas podem ser encontradas em shopping centers e outras grandes áreas comerciais.

A Lecadô está inserida na bilionária indústria alimentícia, setor em que a empresa se destaca.

Com franquias de doceria como tema, os melhores resultados possíveis são alcançados. Nenhum outro resultado era sequer remotamente possível. Porque os produtos à venda são apreciados por uma percentagem considerável da população. Além disso, é um campo que não sofre sazonalidade e atende pessoas de todas as idades.

Quais são os alimentos produzidos na unidade franqueada?

Conheça alguns dos produtos vendidos nas lojas e disponíveis via delivery:

Bolo de morango, bolo de chocolate, brigadeiro de chocolate branco, brigadeiro de coco e gelato de coco;

Rocambole de abacaxi com coco, manga com chantilly e manga com chocolate;

Variedades de carnes curadas, como bolinhos de aipim, cigarretes, quibes, rissoles, folhados e empadinhas;

Doces tradicionais brasileiros e caramelizados;

Bombons feitos de cereja, nozes e uvas;

Produtos para café da manhã ou lanche da tarde.

Como abrir uma unidade franqueada Lecadô?

Então, quem conhece a marca e tem interesse em fazer um investimento financeiro na área alimentícia, e mais especificamente numa doceria, provavelmente já pensou em abrir uma unidade franqueada Lecadô.

Aliás, muitos proprietários de empresas pesquisam os custos de franquia para determinar se tornar-se um franqueado é financeiramente viável.

Se você estiver interessado em se tornar um franqueado da marca, achará as notícias animadoras. Porque até a pouco tempo, a Lecadô não estava ligada à franchising. Mas hoje em dia, você pode se tornar um franqueado se realmente quiser.

Afinal de contas, a empresa está se expandindo rapidamente em todo o país. Sendo assim, a etapa inicial para abrir uma loja de doces franqueada, é garantir que o interessado em potencial, tenha as qualidades empreendedoras necessárias para administrar um negócio de sucesso.

Dessa forma, cada empresa tem seus próprios requisitos para aprovar a inscrição de um candidato à franquia. Mas, de um modo geral, existem alguns requisitos que devem ser atendidos. Por exemplo:

Possuir fundos de investimento inicial para estabelecer uma unidade, taxa de franquia e capital de giro;

Disposição para se dedicar ao negócio;

Familiaridade com o setor de food service;

Habilidades de líder e seguidor-comunicador;

Estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo franqueador;

Possuir foco, comprometimento e autocontrole.

Quanto custa ser um franqueado Lecadô?

Para investir em uma franquia Lecadô, é necessário fazer um investimento inicial de acordo com o modelo da franquia:

Loja: R$ 380.000,00;

Quiosque: R$ 250.000,00.

Enquanto, a previsão de retorno de investimento ocorre também de forma diferenciada, considerando o modelo de negócio:

Loja: 36 meses;

Quiosque: entre 24 e 36 meses.

Por que a lista de candidatos à franqueador é enorme?

É impossível ignorar o fato de que a marca cresceu substancialmente ao longo dos anos. E com isso, tornou-se um sucesso na área em que atua.

As razões são inúmeras, mas os números da marca impressionam e o principal motivo para o empreendedor ser parte da franquia. Por exemplo, entre os fatores estão a alta qualidade dos produtos, a equipe prestativa e as extensas opções de cardápio.

Agora que você já tem algumas informações sobre a Lecadô, os doces comercializados, como adquirir uma unidade franqueada, bem como os custos envolvidos, coloque esta franquia em sua lista de opções.

Pois, você não irá se arrepender, em abrir uma franquia Lecadô. Em suma, é simplesmente maravilhosa, gostosa e dará muito faturamento em sua unidade franqueada.