Veja como agendar o pagamento da fatura do cartão

Pagar as faturas sempre dentro do prazo é muito importante para conseguir acesso a diversos serviços financeiros como cartões de crédito e empréstimos bancários. Pensando em auxiliar seus clientes a manter os compromissos financeiros em dia, o Nubank disponibiliza a opção de débito automático para pagamento da fatura do cartão.

A ferramenta foi anunciada pelo banco digital no início de 2022 após inúmeros pedidos enviados por usuários. Assim como todos os outros serviços da instituição, para aderir a função é preciso fazer a solicitação pelo aplicativo do Nubank.

Saiba como deixar a fatura no débito automático

Para deixar a fatura em débito automático no Nubank os clientes devem acessar a área de configurações no App -disponível para aparelhos Android e iOS- e clicar em “Configurar Cartão”. Em seguida, será necessário clicar em “Débito automático da fatura” e em “Ativar”.

Feito isso, basta aguardar até o vencimento da próxima fatura que será descontada automaticamente. É importante lembrar de sempre manter saldo suficiente em conta, no entanto, nos casos onde o usuário não possui o valor integral para o pagamento da fatura, o Nubank deve enviar uma notificação.

“O Nubank não usa limites de crédito para pagar contas no débito automático (o chamado “cheque especial”, que tem alguns dos piores juros do mercado) e nem o saldo do “dinheiro guardado” (também conhecido como porquinho) – por isso, é importante prestar atenção no saldo caso você opte pelo débito automático”, explica o Nubank em seu blog.

Veja como definir a data de pagamento no Nubank

O Nubank foi a primeira instituição financeira a possibilitar que os clientes decidissem se a fatura do cartão seria paga na data de fechamento ou de vencimento. Para escolher a opção desejada, basta acessar a tela inicial do aplicativo e clicar em “Assistente de pagamentos”.

Feito isso, os clientes do banco digital devem selecionar a opção “Cartão do Nubank” e “Configurar”. Por fim, basta escolher uma das duas datas disponíveis, de fechamento ou de vencimento da fatura do cartão de crédito e confirmar a operação.

O débito automático vale a pena?

Para o Nubank, pagar a fatura do cartão de crédito no débito automático pode ter algumas vantagens. Além de não correr o risco de atrasar o pagamento e pagar juros e multas, os clientes que aderirem ao serviço garantem também mais organização e tranquilidade.

Vale informar que nos casos onde os usuários optarem por adiantar o pagamento, eles não serão cobrados duas vezes. De acordo com o Nubank, quando o pagamento de uma fatura é antecipado, o banco digital pula o agendamento daquele mês e retoma apenas na próxima fatura.

Outra informação importante sobre a funcionalidade é que os clientes podem ativar e desativar a opção quando desejarem, além de existir também a possibilidade de trocar a data do débito automático (entre fechamento e vencimento) a qualquer momento. Mais informações sobre o débito automático do Nubank podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais da instituição.