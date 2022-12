Hoje separamos diversas informações para que você veja como conseguir Tarifa Social em 2023. Muitas famílias foram incluídas no programa através do CADúnico para programas sociais do Governo Federal, e poderão ter descontos na conta de luz no ano que vem.

Sabendo disso, esses descontos podem chegar a 100% em alguns casos, dependendo do consumo mensal da família e o cadastro é muito simples! Assim, veja a seguir mais detalhes a respeito desse assunto, além de dicas para conseguir os descontos, que podem ser muito bem-vindos em 2023.

Então, não deixe de ler até o final, para ficar por dentro das regras e especificações do Governo para a Tarifa Social de 2023.

Novas famílias incluídas na Tarifa Social, saiba mais

Durante o ano de 2022, cerca de 40 mil novas famílias foram incluídas no programa de Tarifa Social no estado do Tocantins. Vale dizer aqui que o programa Tarifa Social realmente faz a diferença, pois garante descontos que vão de 65% a 100% na conta de luz. Você consegue imaginar como isso pode ser benéfico para todas essas famílias? É incrível!

Dessa forma, as famílias que se enquadrarem nas regras, para entrar no programa, poderão ter a fatura de energia reduzida a zero na hora de fazer o pagamento.

A redução do valor para as famílias de baixa renda é de 65%, enquanto que, para as famílias de indígenas e quilombolas, o desconto pode chegar a 100%.

Quem pode receber a Tarifa Social

Além das famílias do estado do Tocantins, brasileiros de outras regiões também podem se beneficiar do programa, desde que cumpram as regras do Governo Federal. A saber, a Tarifa Social é uma criação do Governo Federal para beneficiar as famílias mais pobres do país.

Primeiramente, o grupo familiar precisa estar devidamente cadastrado no CADúnico para programas sociais do Governo Federal, e ter atualizado seus dados cadastrais há pelo menos 2 anos.

A renda familiar também é levada em conta, pois deve ser igual ou menor que meio salário mínimo por pessoa. Aqueles que têm renda mensal de até três salários mínimos também podem se beneficiar do programa Tarifa Social, desde que um dos membros da família precise de equipamentos elétricos para manter a saúde.

Há também os critérios que dizem respeito às famílias de indígenas e quilombolas, que também têm direito a Tarifa Social.

Como fazer o cadastro na Tarifa Social em 2023

Depois de conhecer as regras para receber a Tarifa Social em 2023, você deve estar se perguntando como se cadastrar no programa para obter os descontos.

Na verdade, não é necessário fazer nenhum cadastro ou inscrição no programa Tarifa Social em 2023. Isso porque, sempre que um grupo familiar realiza a inscrição no CADúnico para programas sociais do Governo Federal, seus dados são automaticamente enviados para o banco de dados do programa. Assim, sempre que novas vagas forem abertas, novas famílias são incluídas.

Dessa forma, é importante manter os dados sempre atualizados e em dia no CADúnico, pois esse é o único meio de entrar no programa, e novas análises estão sempre sendo feitas para a entrada de novos beneficiários no programa.

Descontos da Tarifa Social 2023

A saber, se você se enquadra nos requisitos do programa, e fez se cadastrar no CADúnico, é importante entender como a Tarifa Social funciona.

Isso porque, o desconto depende do consumo mensal, e quanto menos luz sua família gasta, maior será o desconto.

Dessa forma, veja a seguir como é o desconto para famílias de baixa renda:

Primeiro, para o consumo de até 30 kWh por mês: desconto de 65%;

Segundo, o consumo de 31 kWh a 100 kWh por mês: desconto de 40%;

Terceiro, o consumo de 101 kWh a 220 kWh por mês: desconto de 10%

Por fim, o consumo acima de 221 kWh por mês: sem descontos na fatura.

Já para os indígenas e quilombolas, os descontos são aplicados da seguinte forma:

Primeiramente, o consumo de até 50 kWh por mês: desconto de 100%

Em segundo lugar, o consumo de 51 kWh a 100 kWH por mês: desconto de 40%;

Logo após, o consumo de 101 kWh a 220 kWh: desconto 10%;

Por último, um consumo acima de 221 kWh por mês: sem descontos na fatura

Por isso, vale a pena economizar energia durante o mês, para conseguir os maiores descontos possíveis na fatura de energia elétrica.

Por fim, se você se enquadra nos requisitos, vá até o CRAS de sua cidade, se inscreva no CADúnico para programas sociais do Governo Federal e garanta os descontos na fatura de energia elétrica no ano que vem!

Temos certeza que as informações trazidas no post de hoje poderão ser muito úteis e transformar a vida de quem precisava dessas respostas!