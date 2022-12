Veja como decorar mesa para ano novo gastando pouco

Se você quer saber como decorar mesa para ano novo gastando pouco, então está no lugar certo. Pois, ao longo do texto, nós passaremos várias dicas e truques simples, para que a sua ceia de virada de ano seja ainda mais maravilhosa e decorada.

Por isso, não deixe de ler até o final para obter todas as informações necessárias sobre esse assunto. Além disso, aprenda formas de decorar a mesa para a ceia de ano novo. Dessa forma, você arrancará suspiros e elogios de seus familiares e amigos. E melhor: gastando o mínimo possível. Confira:

Como decorar mesa para ano novo gastando pouco?

Decorar a mesa para a ceia de ano novo não é uma tarefa fácil, não é mesmo?

Afinal de contas, precisamos de tempo, criatividade e, é claro, recursos. No entanto, existem alguns truques que podemos utilizar para deixar a mesa de ano novo maravilhosa e decorada, gastando pouco tempo e pouco dinheiro.

Para ajudar você nessa missão, separamos algumas dicas e um passo a passo fácil de seguir.

Além disso, ainda vamos dar algumas ideias de alimentos típicos que você pode adicionar ao seu cardápio. Dessa forma, você surpreenderá seus convidados e familiares que passarão a virada de ano com você em sua casa. Veja a seguir:

Invista nas cores típicas de virada de ano:

O primeiro passo para iniciar a decoração de uma festa é escolher quais serão as cores base para compor o ambiente.

O ano novo é uma festa que inspira renovação. Aliás, é uma época de esperanças, de luzes e de muita felicidade. Além disso, o maior desejo de todos para o próximo ano é que seja repleto de paz, não é verdade?

E, como todos sabem, a cor que simboliza a paz é o branco. Por isso, a festa de ano novo tem como cor base essa tonalidade. Desse modo, é possível também fazer combinações de branco com prata ou com dourado.

Para que sua festa seja maravilhosa, você pode apostar no branco sem medo. Além disso, não economize nos detalhes. Ou seja, usar laços, balões, castiçais, talheres, louças e outros acessórios em dourado ou prata.

Você vai ver que só o fato de você adicionar essas cores na sua decoração, ela naturalmente ficará com a cara da festa de virada de ano.

Inclua os alimentos da ceia na decoração:

Outra dica super válida e eficaz para quem deseja arrasar nas decorações das festas de final de ano sem gastar muito é fazer da ceia, a decoração.

Como o réveillon é uma festa cheia de superstições, existem alguns alimentos que são simbólicos para a festa da virada. Por isso, não podem faltar na ceia, elementos como maçãs, romãs, uvas entre outros.

Portanto, você pode fazer bandejas com essas frutas, de um jeito que fique super bonito e decorativo.

Fazendo isso, você economiza tempo e dinheiro com enfeites e ornamentos, e sua mesa ficará linda e com uma decoração típica de ceia de virada.

Invista na iluminação do ambiente:

A iluminação é a chave para toda boa decoração. Em suma, ela quem dará o acabamento necessário e o brilho que os itens decorativos precisam para deixar o ambiente do jeito que queremos.

Além disso, são as luzes que definem se o ambiente ficará confortável, funcional e bonito.

Por isso, ao fazer uma decoração de réveillon, temos que ter a iluminação como aliada. Investir em pontos de luz que realçam a ornamentação do ambiente é uma boa estratégia.

Por exemplo, você pode adicionar velas na mesa, luzes brancas em pontos específicos como um abajur. Assim como, utilizar aquelas luzinhas de natal para fazer uma iluminação exclusiva na sua festa.

Aliás, é importante ressaltar que você precisa combinar as cores dos itens decorativos e das luzes. Exemplificando, se sua decoração for branca e dourada, você pode utilizar luzes brancas e amareladas.

Já se for prata, as cores das luzes precisam ser de tons frios, senão não combinará e o efeito será o oposto do que se deseja.

O que servir na ceia de ano novo?

Conforme já dissemos anteriormente, a ceia de ano novo é cheia de superstições e o cardápio típico se baseia nisso. Por isso, veja abaixo algumas ideias de pratos para você servir em sua ceia de ano novo:

Costelinha de porco frita;

Torresmo;

Arroz com lentilha;

Salada de maionese;

Leitoa assada;

Peixes;

Batata assada com alho;

Pavê;

Torta de limão;

Torta de maçã;

Frutas como uvas e romãs, etc.

Agora você já sabe como decorar mesa para ano novo gastando pouco. Além disso, já conferiu algumas dicas de pratos para servir em sua ceia. Então, é só seguir nossas orientações para arrasar na decoração da sua ceia de réveillon.