veja como foi o Natal dos famosos

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mais um ano está prestes a terminar com a chegada do Natal e os famosos, como sempre, tomaram conta das redes sociais com as celebrações na data especial.

No sábado (24) e domingo (25), cantores, atores e influenciadores sociais, publicaram momentos em família e compartilharam as decorações para o Natal.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Ivete Sangalo, por exemplo, ao lado de familiares em Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia. A cantora usou as redes sociais para compartilhar com os fãs, amigos e admiradores cliques da tradicional reunião.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Já Léo Santana e Lore Improta curtiram juntinhos com a pequena Liz, de 1 ano, e agradeceu pelo momento ao lado da família. agradeceu: “Glória DEUS que eu tenho vocês comigo! Feliz natal família, Deus abençoe todos nós. AMÉM?”, disse na postagem.

Foto: Reprodução / Instagram

A dançarina Sheila Mello, posou ao lado da filha, Brenda, de nove anos, e desabafou sobre o primeiro Natal sem a mãe, que morreu em abril por conta de um câncer.

Veja como outros famosos comemoraram a data:

Anitta

Foto: Reprodução / Redes sociais

Rodrigo Faro

Foto: Reprodução / Redes sociais

Angélica e Luciano Huck

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine, Xuxa e Sasha Meneghel

Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Glória Pires

Foto: Reprodução/ Redes sociais

