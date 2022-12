Veja como ganhar até R$ 550

Os usuários do PicPay podem ganhar até R$ 550 convidando amigos para a plataforma. De acordo com a carteira de pagamentos, é possível convidar até 55 amigos e cada vez que um convidado criar uma conta na plataforma, o usuário recebe R$ 10. A promoção pode ser bastante vantajosa nesse final de ano.

Veja como participar da promoção Indique e Ganhe

De acordo com o PicPay, o funcionamento da promoção Indique e Ganhe é bastante simples. O cliente da plataforma de pagamentos deve gerar um código no aplicativo e enviar para amigos que ainda não utilizam o sistema. Desse modo, assim que o convidado criar uma conta utilizando o código recebido, o cliente que enviou o código recebe R$ 10.

É importante ressaltar que o código só é aceito para novos cadastros no aplicativo e deve ser utilizado no momento do cadastro. Além disso, o valor promocional não pode ser pago de forma retroativa em situações onde o cadastro foi efetuado sem a utilização do código.

Como já dito anteriormente, existe um limite de convidados válidos na promoção. “Cada usuário poderá indicar até 55 (cinquenta e cinco) Amigos por mês. Acima desse limite, os convites não gerarão mais o valor promocional”, explica o PicPay.

De acordo com o PicPay, para gerar um código o cliente deve selecionar a opção “Indique e Ganhe” no aplicativo para copiar o código para indicação. Em seguida, basta compartilhar o código com os contatos desejados. No caso do indivíduo que está criando a conta, basta baixar o aplicativo, inserir os dados pessoais e informar o código.

“O valor promocional será creditado na carteira PicPay em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da devida utilização do Código e preenchimento dos requisitos deste Regulamento, respeitadas as condições acima descritas”, afirma o PicPay.

Conheça o PicPay Card

Atualmente o PicPay oferece aos seus clientes o PicPay Card, cartão de crédito emitido pelo Banco Original S.A. (CNPJ nº 92.894.922/0001-08). Assim como todas as outras instituições financeiras, para ter acesso ao serviço é preciso passar por uma análise de crédito.

O PicPay cobra uma taxa de R$ 4,90 para a emissão do cartão, no entanto, os usuários que possuírem uma chave PIX cadastrada na plataforma são isentas desse valor. De acordo com a empresa, o PicPay Card possui a bandeira Mastercard, aceita mundialmente em milhares de estabelecimentos comerciais, além de contar com a opção de cartão virtual para compras online.

A solicitação do cartão de crédito do PicPay deve ser feita diretamente no aplicativo clicando na área “Sugestões para você” e em “Pedir cartão”. O usuário deve então preencher alguns dados pessoais solicitados pela plataforma como o endereço para recebimento do cartão, renda mensal e outras informações cadastrais.

Vale informar que além do cartão de crédito, também existe a modalidade débito que pode ser solicitada também por clientes a partir de 16 anos. Mais informações sobre os serviços oferecidos pelo PicPay podem ser obtidas nos canais oficiais da carteira de pagamentos digital.