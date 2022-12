Veja como investir em franquias de turismo

Investir em uma franquia de turismo se torna altamente lucrativo, uma vez que, o Brasil, é um país com muitos lugares incríveis para visitar. Além disso, o brasileiro adora conhecer outros lugares, seja no próprio país ou no exterior. Por isso que hoje, indicaremos como investir em franquias desse ramo.

Qual o mercado para uma franquia de turismo no Brasil?

Um dos principais pontos motivadores de mercado de turismo é o gosto do brasileiro por conhecer lugares diferentes. Assim, o Brasil possui um turismo intenso. Aliás, acontece tanto por parte dos brasileiros quanto por parte dos estrangeiros que vêm ao Brasil conhecer as maravilhas da natureza existentes aqui.

Da mesma forma, os brasileiros também investem muito em realizar turismo internacional.

Além disso, a sazonalidade não interfere muito no turismo. Uma vez que, as pessoas não costumam somente viajar nas férias escolares. Mas também, nos feriados prolongados, viagens a trabalho, lua de mel, e até mesmo durante a baixa temporada que possui custo menor.

De acordo com os números apresentados pelo Ministério do Turismo tem-se:

O mercado do turismo envolve 8,1% do PIB brasileiro;

88% das viagens são destinadas ao lazer;

12% das viagens são destinadas para negócios;

As empresas de turismo são responsáveis por empregar 7,5% dos postos de trabalho;

Houve um aumento de 28,8% dos gastos de turistas internacionais;

O setor de turismo, emprega 319 milhões de pessoas no mundo;

Houve um aumento de 8,1% de abertura de unidades franqueadas no ramo de turismo;

O ramo de franquias de turismo fatura sozinho, em torno de R$ 12,6 bilhões.

Quais são as vantagens de abrir uma franquia de turismo?

Inicialmente, acredita-se que o modelo de franquias, no geral, apresenta vantagens competitivas interessantes como:

Possui um modelo de negócio já testado e aprovado pelos consumidores;

Apresenta Plano de Negócio já elaborado, contendo todas as informações necessárias para abrir a franquia e obter sucesso;

Recebe um portfólio de produtos pronto e atualizado.

Entre tantas outras vantagens de ser franqueado.

Logo, no que se refere às franquias de turismo, as vantagens também se tornam de grande significado. Uma vez que este nicho específico possui um grande portfólio de parcerias estabelecidas, principalmente com empresas aéreas, hotéis, passeios turísticos, entre outros.

E, apesar de que as franquias de turismo não sejam tão famosas como o esperado, as parcerias fortalecem as relações entre ambas.

Outra vantagem excelente, é que a maioria das franquias oferecem o modelo de negócio home office. Portanto, reduz muito os custos de investimentos. Pois podem ser administradas a partir de casa, sem ser necessária a locação de um espaço físico para funcionamento.

Quais são os cuidados que precisa ter em adquirir uma franquia de turismo?

Considerando os diferentes modelos de franquias de turismo existentes no mercado, é importante que você, enquanto empreendedor, saiba qual o modelo que gostaria de atuar e aquele que você mais se identifica.

Além disso, é importante perceber se as características exigidas pela franquia, se enquadram nas suas. Afinal, é importante investir numa empresa que busca um franqueado com o seu perfil.

Saiba, ainda, que é preciso realizar uma análise de todos os custos que envolvem a abertura deste negócio.

Além disso, é preciso que o franqueado antes de assumir de fato a unidade, tenha conhecimento sobre os seus direitos e obrigações, bem como as da franqueadora. Você precisa ter claro, todas as regras envolvidas antes de assinar o contrato.

Por isso, se detenha, principalmente, nos detalhes e nas entrelinhas da COF e do Contrato de Franquia.

Quais os benefícios existentes no processo de padronização das franquias?

O processo de padronização das franquias é muito eficaz, uma vez que, direciona as atividades e processos de todas as unidades franqueadas. Desta forma, garante que os produtos produzidos tenham a mesma qualidade, imposta pela franqueadora.

Para tanto, a empresa realiza cursos, treinamentos e muitas vezes, exige que o franqueado vivencie o dia a dia de sua unidade própria. Assim, para se relacionar melhor com os processos envolvidos.

Avalie: se você entrar numa unidade franqueada de qualquer lugar do Brasil, você sabe quais são os produtos fabricados, bem como a qualidade e o diferencial que te faz retornar a este mesmo lugar.

Desse modo, esta é a razão da padronização existente na franqueadora e todas as unidades devem seguir.

Agora que você já sabe sobre o mercado de franquias de turismo, suas vantagens, os cuidados que necessita, e os benefícios da padronização dos processos, você já está mais preparado para adquirir uma franquia de turismo.