Veja como obter comprovantes do CadÚnico

Hoje vamos te mostrar como obter comprovantes do CadÚnico, para que você e sua família tenham acesso a todos os benefícios sociais que o Governo Federal dispõe.

O CadÚnico é a porta de entrada das famílias de baixa renda, em programas de transferência de renda do Governo.

Programas, com Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC, são alguns dos programas a que essas famílias têm acesso.

Contudo, para isso, não basta apenas estar cadastrado no CadÚnico, pois cada programa tem sua regras, e às vezes é preciso obter um comprovante de inscrição.

Se você quer saber como, não deixe de ler até o final, e fique por dentro de cada detalhe!

Quem pode se inscrever no CadÚnico

Além de ser um pré-requisito para a entrada das famílias em programas sociais do Governo Federal, como Auxílio Brasil e Vale-Gás, o CadÚnico também é usado pelos municípios e estados.

Isso porque, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores utilizam os dados das unidades do CadÚnico para implementação de políticas públicas mais assertivas para a população.

Contudo, não é qualquer um que pode se cadastrar, sendo importante se enquadrar em uma das seguintes situação:

Categoria grupal familiar que comprove renda mensal de até meio salário mínimo per capita;

Também há o tipo de grupo familiar que comprove renda mensal total de no máximo 3 salárisminimos;

Grupos famílias com renda superior a 3 salários mínimos, desde que o cadastro esteja vinculado a inclusão em programas sociais nas três esferas do Governo;

Brasileiros que moram sozinhas e constituem a chamada família unipessoal;

Pessoas em situação de rua, seja sozinhas ou com família.

Como fazer o cadastro no CadÚnico?

Há alguns tempo, a única forma de se cadastrar no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal, era se encaminhando a uma de suas unidades, ou ao CREAS no município.

Porém, a partir de março deste ano, o aplicativo CadÚnico facilitou bastante o acesso da população a esse serviço.

Dessa forma, pelo aplicativo é possível fazer um pré-cadastro, que se trata de uma etapa inicial para o grupo familiar que deseja ser incluído na base de dados.

Apesar de agilizar o processo, essa etapa não exclui a necessidade de comparecimento ao CRAS para confirmação e complementação das informações fornecidas.

Esse comparecimento tem um prazo máximo de 120 dias, e caso não seja cumprido, o processo precisará ser reiniciado do zero novamente.

Documentos necessários

Para confirmar se cadastramento no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal, será necessário comparecer a uma unidade do CRAS com os seguintes documentos em mãos:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento, se esse for o caso;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indigena), somente se o cidadão for indigena.

Como obter comprovantes do CadÚnico

Já sabemos como é importante estar cadastrado no CadÚnico do Governo Federal, para ter acesso aos benefícios sociais. Além disso, depois de fazer seu cadastramento, é possível que seja necessário emitir comprovantes desse cadastro.

Isso porque, apesar de alguns programas fazerem essa comprovação automaticamente, alguns ainda precisam que você comprove sua inscrição na base de dados.

Contudo, esse processo é bastante simples, e pode ser feito de três maneiras: pela internet, pelo aplicativo ou de forma presencial.

Se preferir fazer o processo pela internet, basta acessar o site cadunico.cidadania.gov e seguir o passo a passo.

Já pelo aplicativo, que está disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iOS, o processo também é simples. Basta selecionar a opção “Comprovantes” e fazer o download em PDF.

Para aqueles que não tem muita familiaridade com tecnologia, também existe a possibilidade de solicitar o comprovante de inscrição no CadÚnico de forma presencial. Esse pedido pode ser feito em uma das unidades do CadÚnico pelo Brasil, ou no CRAS de seu município.

Para isso, o titular do cadastro e responsável pelo grupo familiar deverá comparecer e horário de atendimento, com os documentos pessoais em mãos, e solicitar um comprovante, que é emitido na hora.

Obter comprovantes do Cadúnico é muito importante em diversas situações, e por isso, saber como realizar o processo é imprescindível.

Por fim, se você precisa do documento, siga as etapas e tenha acesso ao documento de forma simples e rápida!

O post de hoje procurou trazer informações completas sobre o benefício do CadÚnico e como é possível obter os comprovantes do mesmo para estar em dia sempre que solicitado. Assim, esperamos que possa ter sido útil para você que não sabia por onde começar e nem como acessar essa documentação.