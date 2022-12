Veja como otimizar os estudos para concurso PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abrirá um concurso em 2023. As vagas previstas são para agentes administrativos, agente policial de custódia e delegado. Vale lembrar que o último concurso para agente policial de custódia da PCDF foi em 2004. Ou seja, há muito tempo. Logo, é muito provável que o conteúdo do edital esteja desatualizado.

Por outro lado, para quem deseja prestar as vagas de escrivão ou agente da PCDF terá uma base do último edital. Dessa maneira, estima-se que para a vaga de Agente policial de custódia, o edital seja próximo ao de Escrivão. Porém, é possível que haja uma cobrança sobre Direitos Humanos e Lei de Execução Penal.

Para saber mais sobre como otimizar os estudos para o concurso da PCDF, confira sete dicas:

1. Estude o edital para fazer o concurso PCDF

Para tentar o concurso da PCDF aproveite o edital de Escrivão para estudar. Pois, a maioria dos editais possuem uma similaridade próxima de 90%. A partir do último edital, você conseguirá identificar quais conteúdos poderão ser cobrados.

Por exemplo, a língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e noções de informática são a base. Isto é, para a maioria das vagas, mas poderá variar de acordo com a vaga que você pretende ocupar. De qualquer forma, fique de olho no edital.

2. Conheça a banca

A última organização do concurso foi feita pelo Cespe, em 2013. Além disso, ela será a mesma organizadora do próximo concurso. A última prova feita por essa banca contou com 120 questões. Entre elas, 50 foram para conhecimentos básicos e 70 para específicos.

Agente da PCDF

Conhecer a banca é uma vantagem, pois já sabe-se que a disciplina de Português possui importância na nota final.

Além disso, viu-se que o peso do Direito Processual Penal foi maior. Apesar disso, é importante observar que no edital todas as disciplinas contaram com peso 1. Portanto, essas são dicas vistas após o resultado da prova.

Vale lembrar que para a vaga de Agente da PCDF terá mais duas matérias. Isto é, duas disciplinas que não estavam no último edital. São elas: Realidades do DF e Legislação Orgânica do DF.

Escrivão da PCDF

Na prova de Escrivão não foi diferente para a Língua Portuguesa. Na época, a disciplina teve 14% da pontuação final. Além dela, a administração também teve sua participação com 13%.

De diferente para o novo concurso, você também terá que estudar duas matérias a mais. Isto é, que não estavam no último concurso. Assim como em agente, as matérias serão Realidades do DF e Legislação Orgânica.

3. Estude por questões

Estudar por questões antigas é fundamental, pois faz com que você treine o seu conhecimento. Dessa forma, você poderá fazer isso ao adquirir um bom material de estudos ou também pela internet. Uma boa maneira de fazer isso é estudar através de provas antigas. Mas, é necessário que tenha cuidado com materiais desatualizados.

4. Revise ao estudar para o concurso PCDF

Ao se organizar para estudar, não esqueça de deixar um lugar no cronograma para a revisão. Além disso, durante os estudos você poderá fazer resumos ou mapas mentais. Dessa maneira irá otimizar o seu tempo de estudos e, consequentemente, a sua revisão.

A revisão geral deve ser feita próxima a data da prova para que a memória resgate alguns conteúdos.

5. Horas de estudo

A quantidade de horas não é importante. Pois, o que importa realmente é a qualidade do estudo. Portanto, você é o seu maior desafio para vencer a preguiça e a procrastinação. Logo, busque sempre concluir seu cronograma, dessa forma irá se sentir mais motivado para prosseguir. Além disso, evitará acumular matéria.

Mais do que estudar, também é necessário dormir. Os estudos tornam-se mais proveitosos quando há descanso o suficiente. Logo, para otimizar os estudos para o concurso da PCDF é necessário ter equilíbrio.

6. Café

Durante os estudos você pode tomar café para ajudar no rendimento quando estiver cansado. Porém, não faça dessa bebida a sua fonte de energia. É necessário que o seu objetivo seja o seu maior combustível. Além disso, beba água durante os estudos, pois ela pode otimizar a sua concentração.

7. Acredite

Acredite que você é capaz! Não basta apenas estudar para passar em um concurso, é necessário atitude. Dessa forma, a motivação te fará render mais nos estudos. Além disso, decida mudar de vida e aproveite ao máximo seus estudos para conseguir a aprovação no concurso da PCDF.