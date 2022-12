Veja como pagar o INSS por conta própria

Você sabia que tem como pagar o INSS por conta própria? Essa é a melhor opção para quem não está trabalhando com carteira assinada mas quer garantir sua aposentadoria.

Além disso, essa prática garante outros benefícios para o contribuinte como a aposentadoria por invalidez e a pensão em caso de acidentes.

Então, se você quer saber como pagar o INSS por conta própria, mas não sabe como, não pode deixar de ler até o final.

Separamos algumas informações importantes a respeito desse assunto. Então fique conosco e saiba mais!

Por que pagar o INSS por conta própria

Segundo a Pnad Contínua, ou Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no segundo trimestre deste ano, mais de 25 milhões de brasileiros se declararam autônomos.

Segundo o instituto, esse é o maior número registrado desde o início da série histórica, que começou em 2015.

Em comparação ao ano passado, o número subiu cerca de 1,5 milhão, no mesmo período, e nessa contagem estão trabalhadores autônomos formais, com CNPJ ativo, e informais.

E, dessa forma, é importante que esses profissionais entendam a importância de continuar na condição de segurado do INSS, para garantir seus direitos no futuro.

Ao trabalhar por conta própria, os trabalhadores se tornam responsáveis por seu recolhimento mensal, para que tenham acesso aos benefícios previdenciários, como o auxílio doença, atualmente chamado de auxílio por incapacidade temporária.

Por que o número de autônomos aumentou este ano?

Segundo especialistas, esse aumento expressivo no número de trabalhadores autônomos se deu por conta da precariedade do mercado de trabalho.

Além disso, com a popularização cada vez mais evidente da internet no cotidiano dos brasileiros, profissões como entregador e motorista de aplicativos se tornaram uma opção mais viável para muitas pessoas, o que os levou a abandonar o regime CLT.

Contudo, esse tipo de atividade informal afeta diretamente o acesso a benefícios previdenciários e a renda mensal dessas famílias.

Aposentadoria para trabalhadores autônomos

Para quem exerce atividades remuneradas, mas não possui vínculos empregatícios com nenhuma empresa, pode pagar o INSS por conta própria, na qualidade de contribuinte individual.

Dessa forma, existem 2 maneiras de contribuir: no plano normal e no plano simplificado, que possuem algumas diferenças, especialmente nos valores e alíquotas.

No caso do plano simplificado, o trabalhador tem direito a todos os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição, que está em fase de mudanças, graças a Reforma da Previdência.

Tipos de contribuição

Como já vimos, existem dois tipos de contribuição, para quem exerce atividades remuneradas sem ciclos empregatícios.

No plano normal, o trabalhador precisará contribuir com 20% do salário mínimo vigente, limitando-se ao teto da Previdência.

Dessa forma, ele terá acesso a todos os benefícios do INSS, incluindo aposentadoria por tempo de contribuição.

Para quem optar pelo plano simplificado, a contribuição será de 11% do salário mínimo vigente, e garante a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo.

Além disso, os trabalhadores que fizerem seu recolhimento em dia, terão acesso a outros benefícios, como por exemplo:

Auxílio por incapacidade temporária;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio maternidade;

Auxílio reclusão;

Pensão por morte, no caso de haver dependentes;

Aposentadoria.

Como pagar o INSS por conta própria

Agora que já sabemos como funciona o recolhimento individual dos profissionais autônomos, e quais os seus direitos, vejamos como pagar o INSS por conta própria.

Seja qual for o plano escolhido, simplificado ou normal, é necessário emitir e pagar a chamada Guia de Previdência Social, ou GPS.

Essa guia pode ser encontrada em papelarias, ou adquirida é uma das agências do INSS pelo Brasil. Há também a possibilidade de preenchimento da GPS pela internet. Depois é só imprimir e pagar em bancos e Lotéricas até o dia 15 de cada mês.

Quem usa o salário mínimo como base para o recolhimento, também pode optar por fazer pagamentos trimestrais.

Para isso, precisa escolher um código específico, ao emitir sua GPS, para que as cobranças sejam feitas a cada 3 meses.

Por fim, agora que você já sabe como pagar o INSS por conta própria, emita sua Guia de Previdência Social, e comece a pagar as mensalidades, para garantir um futuro mais tranquilo para você!

É fundamental saber exatamente todos os seus direitos e como é possível assegurar cada um deles! Assim, no post de hoje buscamos trazer as informações completas para que você saiba como agir e de que forma pode ter acesso a tudo isso de forma legal.

Busque sempre se informar sobre o que você pode ou não fazer para ter um futuro mais seguro!