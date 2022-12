Veja como se cadastrar no CadÚnico HOJE (08/12) e receber os benefícios sociais

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta utilizada pelo Governo Federal para identificar e coletar dados de famílias de baixa renda do país. Por meio desses dados, é possível realizar a inclusão dessas pessoas em programas de assistência social e de distribuição de renda, como o Auxílio Brasil, Tarifa Social, Vale-Gás e muitos outros.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no CadÚnico é necessário que a família obtenha renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550, atualmente), ou uma renda de até três pisos nacionais (R$ 3.300, atualmente).

Dessa forma, será necessário escolher um representante da família, sendo ele maior de 16 anos e de preferência do sexo feminino, para se cadastrar. No momento do cadastro, o representante deve apresentar alguns documentos, como Título de eleitor e CPF.

Ainda, o representante deverá ter em mãos ao menos um dos documentos listados a seguir de cada membro do núcleo familiar:

Título de Eleitor;

Certidão de Casamento;

Certidão de Nascimento;

Carteira de Identidade (RG);

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) para famílias indígenas e quilombolas;

Carteira de Trabalho;

CPF;

Comprovante de residência recente (conta de água ou luz dos últimos três meses).

Onde realizo a inscrição no CadÚnico?

A princípio, a inscrição deve ser realizada presencialmente no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo de sua residência. O responsável familiar terá que responder um questionário relativo a informações da família, como renda, condições da residência e gastos com alimentação, por exemplo.

Feito isso, após 15 dias o titular da família deverá solicitar o seu Número de Identificação Social (NIS), sendo ele o principal dado para verificação da inclusão em programas e benefícios sociais do governo.

Benefícios disponibilizados pelo CadÚnico

Confira a lista com os benefícios e programas que as famílias podem receber através do CadÚnico:

Água para todos;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Auxílio Emergencial;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Bolsa Estiagem;

Bolsa Família — novo Auxílio Brasil;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Carta Social;

Carteira do Idoso;

Casa Verde e Amarela;

Crédito Instalação;

ENEM;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programas Cisternas;

Rural;

Serviços Assistenciais;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.