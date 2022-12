veja como se faz bacalhau ao forno com batata doce e couve

Foto: Divulgação Canva

A noite natalina traz um misto de muitos sentimentos: alegria, esperança e união. E após as comemorações da véspera, ainda há um dia inteiro de celebração pela frente junto com a família.

No dia 25 de dezembro, o principal evento é o almoço de Natal com a família, para o qual podem aparecer alguns convidados que não participaram da ceia. Portanto, se estiver organizando um almoço natalino, é importante ter em mente um cardápio exclusivo para a ocasião. Uma boa opção para a refeição é o bacalhau ao forno com batata doce e couve. Confira abaixo os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes:

· 1 quilo e meio de bacalhau em postas, dessalgado

· 4 batatas-doces com casca, em rodelas

· meia xícara (chá) de azeite

· 4 dentes de alho em lâminas

· 2 envelopes de tempero pronto

· 2 colheres (chá) de sal

· 1 pimenta dedo-de-moça pequena, sem sementes, picada

· 2 cebolas grandes em rodelas

· meia xícara (chá) de azeitonas pretas sem caroço

· 4 ovos cozidos em rodelas

· meio maço de couve aferventado (folhas rasgadas pela metade)

Modo de preparo:

1. Em uma panela grande com água fervente cozinhe as postas de bacalhau até que estejam macias, sem desmanchar.

2. Na mesma água, cozinhe as batatas-doces até que estejam macias porém ainda firmes. Reserve.

3. Em uma frigideira, adicione o azeite e refogue o alho, sem deixar dourar.

4. Desligue o fogo, adicione o tempero pronto, o sal e a pimenta dedo-de-moça. Reserve.

5. Em um recipiente refratário, faça uma camada de cebola, uma de batata-doce e por último o bacalhau.

6. Adicione as azeitonas e os ovos cozidos e regue com o azeite aromatizado.

7. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

8. Retire o papel-alumínio e retorne ao forno por mais 10 minutos, ou até secar a água.

9. Retire do forno, acomode as folhas de couve e sirva a seguir.

Pronto.

