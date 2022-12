Veja como se preparar para concurso de Londrina

A Prefeitura Municipal da cidade de Londrina, no Paraná está oferecendo vagas no município para candidatos realizarem concurso público e terem maior estabilidade de emprego. Por isso que hoje, nós falaremos como se preparar para concurso de Londrina.

Informações básicas do Concurso de Londrina

Entre as principais informações do concurso de Londrina estão:

O concurso procura suprir as necessidades do setor de Saúde da Prefeitura Municipal, bem como formar cadastro de reserva;

Será de responsabilidade de execução da Fundação FAFIPA: fundacaofafipa.org.br;

Aliás, o processo seletivo terá validade para 2 anos e pode ser prorrogado por igual período;

Os candidatos deverão se inscrever no período entre 3 e 31 de janeiro de 2023;

Os salários variam entre R$ 2.248,85 e R$ 12.906,88;

O candidato terá que optar por somente concorrer a uma das vagas ofertadas;

Por fim, a carga horária de trabalho será de 40 horas semanais.

Quem pode e como solicitar isenção do pagamento da inscrição do concurso?

Os candidatos que podem solicitar isenção da taxa de inscrição são:

Servidor Público Municipal;

Desempregados;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Londrina;

Ser de baixa renda e assim, possuir cadastro atualizado no CadÚnico;

Doador de medula óssea;

Doador de sangue;

Doadora de Leite Materno.

Para solicitar a isenção do pagamento da inscrição do concurso é preciso cumprir as seguintes exigências. Inicialmente, o candidato deve realizar a solicitação no prazo de 03/01/2023 a 08/01/2023. Para isso, deve preencher o requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição disponível no site da empresa que realizará o concurso.

Em seguida, deve encaminhar documentos comprobatórios, digitalizando e anexando no espaço próprio.

Quais são as vagas oferecidas neste concurso?

O concurso oferece vagas para 3 níveis de ensino:

Ensino Fundamental: agente comunitário de saúde, 8 vagas, com taxa de inscrição no valor de R$ 33,00;

agente comunitário de saúde, 8 vagas, com taxa de inscrição no valor de R$ 33,00; Ensino Médio: técnico de saúde da família e atenção domiciliar, 3 vagas, com taxa de inscrição no valor de R$ 54,00;

técnico de saúde da família e atenção domiciliar, 3 vagas, com taxa de inscrição no valor de R$ 54,00; Ensino Superior: Promotor plantonista de saúde pública – 13 vagas, em diversas especialidades, com taxa de inscrição no valor de R$ 216,00; Promotor de saúde da família e atenção domiciliar – 9 vagas, em diferentes áreas como: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, medicina, Psicologia, com taxa de inscrição entre R$ 77,00 e R$ 216,00; Saúde pública – 4 vagas, na área de medicina veterinária, com taxa de inscrição de R$ 77,00;



Como será a prova objetiva do concurso?

As orientações ao candidato quanto da realização da prova objetiva do concurso são:

A aplicação da prova objetiva ocorrerá na cidade de Londrina, Paraná e a prova será feita no dia 05/03/2023. Além disso, o candidato deverá estar no local de aplicação da prova com 40 minutos no mínimo de antecedência, portando uma caneta preta (transparente) e um documento com foto;

Após o início da prova, o candidato só poderá se ausentar depois de passados 60 minutos. Aliás, vale dizer que o teste será composto de 40 questões, sendo que cada uma terá 5 afirmativas, onde somente 1 estará correta;

Outras orientações incluem que as respostas deverão ser assinaladas à caneta preta para ter validade, o candidato terá 4 horas para realizar a prova objetiva. Então, para obter aprovação e classificação, é obrigatório ter a taxa de acerto em, no mínimo, 50% do total das áreas do conhecimento, além de não zerar em nenhuma das áreas desta disciplina.

Por fim, o candidato também precisa alcançar a classificação de corte estabelecida no edital.

Para os cargos de: agente comunitário de saúde, técnico de saúde da família e atenção domiciliar, promotor de saúde da pública (medicina veterinária) a prova objetiva, será composta por 40 questões sendo:

Língua Portuguesa (10 questões);

Raciocínio Lógico (5 questões);

Informática (5 questões);

Legislação (5 questões);

Conhecimentos Específicos (15 questões).

Enquanto, para os cargos de promotor plantonista de saúde pública e promotor de saúde da família e atenção domiciliar, a prova objetiva constará de 40 questões, sendo:

Legislação (10 questões);

Conhecimentos Específicos (30 questões).

O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no site da instituição no dia 06/03/2023.

Qual a pontuação da prova de títulos do concurso de Londrina?

Quanto à prova de títulos, os pontuáveis são:

Especialização: 1,5 pontos, tendo validade somente 2 cursos;

Mestrado: 3,0 pontos, com validade somente para 1 curso;

Doutorado: 4,0 pontos, com validade somente para 1 curso.

Estude, vale a pena garantir seu futuro e estudar um pouco. Desse modo, fique atento a data de inscrição, assim como o prazo de pagamento do concurso de Londrina. E assim, você pode ter seu futuro garantido.