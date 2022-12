veja como votou cada partido

Nesta quarta-feira (21), o Congresso Nacional concluiu a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil para o ano de 2023. O documento foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados e em dois turnos no Senado Federal.

Na Câmara, onde a batalha era considerada mais difícil para a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a proposta recebeu o apoio de diversos partidos políticos. Além da base aliada do novo presidente, votaram pela PEC também o MDB, o PSD e o União Brasil. Estes votos foram decisivos para a aprovação do documento.

Para conseguir aprovar uma PEC, é preciso contar com o apoio de 308 deputados federais. O texto que garante a manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 recebeu 331 votos em cada um dos turnos. Assim como aconteceu no Senado Federal, a votação foi maior do que os aliados de Lula estavam esperando.

Na Câmara

Na Câmara dos Deputados, a votação contou com o apoio de quase todos os partidos da casa. Apenas o Novo e o PTB não registraram nenhum parlamentar apoiando o texto. Chama atenção o fato de que o PP teve quase 70% dos votos para apoiar a medida, entre eles está o voto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Avante ( 6 votos: 100% da bancada)

PCdoB (8 votos: 100% da bancada)

PSB (23 votos: 100% da bancada)

PSOL ( 8 votos: 100% da bancada)

PT ( 56 votos: 100% da bancada)

Rede Sustentabilidade ( 2 votos: 100% da bancada)

Solidariedade (8 votos: 100% da bancada)

PDT ( 18 votos: 94,7% da bancada)

Cidadania (5 votos: 83% da bancada)

PSD (38 votos: 82% da bancada)

PROS (4 votos: 80% da bancada)

MDB (28 votos: 75% da bancada)

PV (3 votos: 75% da bancada)

União Brasil (39 votos: 73% da bancada)

PP (39 votos: 69% da bancada)

PSDB (16 votos: 69% da bancada)

Podemos (6 votos: 66% da bancada)

Patriota (3 votos: 60% da bancada)

PSC (5 votos: 55% da bancada)

PL (11 votos: 14% da bancada)

Republicanos (5 votos: 11% da bancada)

Novo (0 voto: 0% da bancada)

PTB (0 voto: 0% da bancada)

No Senado

Assim como na Câmara, no Senado Federal a PEC contou com o apoio de boa parte dos partidos de oposição ao futuro governo Lula. O PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro, concedeu metade dos seus votos para ajudar a aprovar o documento.

Cidadania (1 voto: 100% da bancada)

PDT (4 votos: 100% da bancada)

PROS (1 voto: 100% da bancada)

PSB (1 voto: 100% da bancada)

PSC (1 voto: 100% da bancada)

PT ( 7 votos: 100% da bancada)

PTB ( 2 votos: 100% da bancada)

Republicanos( 1 voto: 100% da bancada)

União Brasil (6 votos : 100% da bancada)

MDB (11 votos: 92% da bancada)

PSD ( 11 votos: 85% da bancada)

PSDB ( 5 votos: 83% da bancada)

PP (5 votos: 71% da bancada)

PL ( 4 votos: 50% da bancada)

Podemos (3 votos: 37,5% da bancada)

O que a PEC garante?

Com a aprovação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, o futuro governo ganha a liberação orçamentária para bancar uma série de promessas de campanha de Lula.

Entre as propostas podemos citar a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, a criação de um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade e o estabelecimento de um aumento real do salário mínimo.

Além disso, há também a ideia de aumento de recursos para programas sociais como o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Verde no valor de R$ 300 a cada três meses.